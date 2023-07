Il est le dernier membre de cette équipe des États-Unis pour la Coupe du Monde 2023 ! Josh Hart a répondu oui à Steve Kerr pour jouer en Indonésie avec Team USA à la fin de l’été. Son recrutement est le dernier, puisque la formation est désormais complète.

Un peu de hustle en équipe nationale, on prend ! Les États-Unis ont aujourd’hui reçu l’engagement de Josh Hart pour défendre la bannière étoilée lors de la Coupe du Monde 2023, où le pays de l’Oncle Sam devra reprendre sa couronne après avoir été éliminé en quart-de-finale par… la France en 2018.

New York Knicks G Josh Hart has committed to the final roster spot on the 12-man Team USA FIBA World Cup team this summer in the Philippines, sources tell ESPN. He joins his Knicks teammate Jalen Brunson on the American team.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2023

Josh Hart vient finir de compléter une équipe d’ores-et-déjà favorite, qui devra néanmoins apprendre de ses erreurs passées pour espérer remporter le titre, parmi d’autres nations très solides sur le plan international. On pense bien sûr à la Slovénie, mais aussi à l’Espagne, l’Argentine, la Serbie, et à nos Bleus.

Comme l’ensemble de ses futurs coéquipiers, Hart sera un néophyte sous le maillot des États-Unis. Il y retrouvera son coéquipier à New York, Jalen Brunson. La préparation de ce collectif sera capitale pour que la réussite soit au rendez-vous de l’événement. Et qu’enfin, les États-Unis deviennent l’unique nation la plus titrée de l’histoire de la compétition. Ils sont pour l’instant à égalité avec la Yougoslavie, ayant remporté cinq éditions.

Avec Josh Hart, Team USA sera donc composée de :

Meneurs : Jalen Brunson, Tyrese Haliburton

Arrières : Austin Reaves, Anthony Edwards

Ailiers : Mikal Bridges, Brandon Ingram, Josh Hart

Ailiers-forts : Paolo Banchero, Cam Johnson, Bobby Portis

Pivots : Jaren Jackson Jr, Walker Kessler

Source : Adrian Wojnarowski