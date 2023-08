Le premier tour de la Coupe du Monde terminé, on va pouvoir s’attaquer aux matchs de la seconde phase de poules. Une seconde phase qui promet des affiches XXL avant les rencontres à élimination directe… et quoi de mieux que de présenter le Groupe J, celui de la redoutable Team USA, mais aussi de la Lituanie.

Le programme (matchs à la Mall of Asia Arena, Manille)

Vendredi 1er septembre :

10h40 : USA – Monténégro

14h40 : Lituanie – Grèce

Dimanche 3 septembre :

10h40 : Monténégro – Grèce

14h40 : USA – Lituanie

Les rosters

États-Unis : Paolo Banchero, Mikal Bridges, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Josh Hart, Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr. Cam Johnson, Walker Kessler, Bobby Portis, Austin Reaves

Grèce : Kostas Papanikolaou, Thanasis Antetokounmpo, Giannoulis Larentzakis, Ioannis Papapetrou, Giorgos Papagiannis, Michalis Lountzis, Dinos Mitoglou, Nikos Rogkavopoulos, Thomas Walkup, Lefteris Bochoridis, Dimitris Moraitis, Manolis Chatzidakis

Lituanie : Eimantas Bendzius, Ignas Brazdeikis, Tomas Dimsa, Rokas Jokubaitis, Vaidas Kariniauskas, Mindaugas Kuzminskas, Gabrielius Maldunas, Donatas Motiejunas, Margiris Normantas, Tadas Sedekerskis, Deividas Sirvydis et Jonas Valanciunas

Montenegro : Nikola Ivanovic, Igor Drobnjak, Petar Popovic, Vladimir Mihailovic, Dino Radoncic, Andrija Slavkovic, Aleksa Ilic, Nemanja Radovic, Bojan Dubljevic, Marko Simonovic, Kendrick Perry et Nikola Vucevic

Ce qu’il s’est passé au premier tour

Côté groupe C, une petite balade de santé pour les États-Unis. Trois matchs, autant de victoires et allez, quelques chatouilles adverses notamment contre la Nouvelle-Zélande en début de match. Pour le reste ? Des highlights à la pelle, un Paolo Banchero en feu et un Anthony Edwards qui n’attend que le ballon pour tenter de battre le record de points de Kevin Durant en sélection. La belle vie, jusqu’à ce soir. Car contre eux, c’est la Lituanie et le Monténégro qui se dressent. Deux équipes qui sont sorties plutôt sereinement de leur poule, deux équipes qui ont beaucoup de répondant. Dernier participant ? La Grèce. Corrigés par Team USA, les Grecs ont failli laisser filer leur ticket face à une Nouvelle-Zélande qui n’a rien lâché. C’est passé presque sur le fil, et cette nouvelle phase éliminatoire s’annonce particulièrement compliquée pour les coéquipiers d’un Giannis Antetokounmpo absent.

Les prédictions maison

Les États-Unis en tête, bien sûr. Mais les États-Unis sans doute plus bousculés, avec une doublette Steve Kerr – Erik Spoelstra obligée de sortir les plaquettes et de proposer un peu de tactique. Pour la suite ? La Lituanie en deuxième, avec une victoire aisée face à une Grèce qui n’a pas vraiment de certitudes à l’aube de cette seconde phase de poule. Pour le Monténégro et les Grecs malheureusement, l’aventure risque bien de s’arrêter ici, après un parcours qui les place quoi qu’il arrive devant l’Équipe de France au classement. Ouais, on aime se faire mal.

