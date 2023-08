Team USA avait connu un début de compétition tranquille face à la Nouvelle Zélande. Vainqueur sans forcément scintiller des Tall Blacks, ils étaient attendus au tournant face à la Grèce de Giannis Thanasis Antetokounmpo, et le moins que l’on puisse dire c’est que la manière fut déjà plus présente au cours de ce match. Les notes de cette opposition ? C’est tout de suite alors à table.

# Team USA

Jaren Jackson Jr. (6,5) : toujours aussi dissuasif en défense, il s’est aussi illustré en attaque avec un tir à 3-points envoyé avec la planche en guise de highlight principal. Si celui-ci est fait exprès, alors l’Equipe de France va perdre contre les Lettons. Hein quoi comment ?

Brandon Ingram (4,5) : peu en vue depuis le début de ce mondial, il a probablement plus que son nom de famille dans le sang depuis plusieurs jours. Et avec la braderie de Lille qui arrive, ce n’est guère rassurant.

Mikal Bridges (5,5) : trop occupé à se préparer pour récupérer le trophée du Most Improved Player 2024 pour se concentrer normalement sur ce Mondial.

Anthony Edwards (5) : il ne semble pas trop fait pour le basket FIBA, contrairement à ce que les matchs de prépa laissaient entrevoir. Une sélection de shoots parfois douteuse et une réussite qui semble le fuir pour l’instant. Ant-Man n’est pas très intimidant, il aurait pu être la fourmi la plus dangereuse sur le territoire asiatique lors de sa présence mais au final, ça ressemble un peu au moustique qu’on arrive pas à choper la nuit. Il a tout de même été très drôle en hurlant pour répondre au supporter qui gueulait un peu trop façon Diar DeRozan.

Jalen Brunson (7,5) : un sans faute au tir et dans la gestion du match. Jalen Brunson a les clés de l’attaque, et du haut de sa petite taille il ne semble pas submergé par l’enjeu, loin de là. Passe Partout fait du sale, en attendant que Félindra tourne la tête du tigre.

Tyrese Haliburton (6,5) : la force tranquille, il prend le parfait relais du meneur des Knicks en sortie de banc pour distribuer des caviars en tournant la tête pour le swag, alors qu’il n’y a absolument aucune raison de faire des passes aveugles. On adore ce genre de flex, un peu moins son geste de shoot façon tecktonik killer.

Josh Hart (6,5) : toujours aussi complet, il fait un bien fou à Team USA, et sans jamais dire un mot plus haut que l’autre. La vie est tout de suite plus facile quand on ne se prend pas des vents au moment de faire un handshake à ses coéquipiers.

Austin Reaves (8) : le bougre semble savoir tout faire, et bien en plus. Austin Reaves est le franchise player de cette fichue équipe, et nous n’y pouvons absolument rien. LeBron va devoir lâcher les rênes de l’attaque pour l’an prochain, et le graveur du trophée de MVP peut déjà prendre un peu d’avance à ce train là.

Cameron Johnson (4,5) : si vous achetez une bagnole qui ne roule pas, c’est plutôt embêtant non ? Bah quand vous signez un shooteur qui ne marque pas assez, c’est pareil.

Paolo Banchero (6,5) : pas besoin de trop en faire, PB5 est parti chercher ses points sur la ligne des lancers et commence même à envoyer de gros highlights défensifs. C’est l’Italie qui doit s’en mordre les doigts, mais au moins maintenant, ils savent ce qu’on ressent depuis Marco Materazzi.

Bobby Portis (5,5) : rentré en fin de match pour se taper des kifs et avoir une sélection de shoots de parachutiste. On aime cette énergie.

Walker Kessler (5) : deux contres envoyés en toute fin de game, mais aucun lancer-franc marqué sur deux tentatives pour la tête carrée du groupe. Playmobil, en avant les histoires.

# Grèce

Georgios Papagiannis (7) : c’est lui qui a porté toute son équipe sur ses épaules en début de match, scorant environ 200% des points de son équipe. En un seul match, il a peut-être enfin justifié sa Draft à la 13ème place par les Kings, et aussi son nom de famille ?

Kostas Papanikolaou (5,5) : quelques shoots mais malheureusement rien de bien fou, on ne l’a pas tant vu que ça du match. Papanikolaoutai ? Outai ?

Thanasis Antetokounmpo (3,5) : tout simplement incompréhensible de voir que ce type a une place en NBA tout en étant infoutu d’être un bon basketteur plus d’une heure par an. Des mains carrées, des décisions chelou et un apport négatif en ayant l’insolence de flex à -30. On a bien aimé quand il a été le frère de Giannis cela dit, le fameux petit frère qui traîne avec le grand parce que la daronne l’y a obligé.

Emmanouil Chatzidakis (3) : 5 fautes et une balle perdue sont ses seules statistiques du match. Une feuille de match sponsorisée par Tony Snell et Fitness Park.

Thomas Walkup (6) : pas forcément grand chose à lui reprocher, il a fait son match et a tenté des choses, sans pour autant tout réussir. Un match aussi plat que la ligne de stats énumérée ci-dessus.

Nikos Rogkavopoulos (5,5) : quelques shoots inscrits et c’est à peu près tout, une seule utilisation pour lui. Un appareil photo jetable.

Giannoulis Larentzakis (4,5) : ses shoots à 3-points réussis sont toujours portés disparus au cours de ce match, probablement perdus dans le Triangle des Bermudes.

Ioannis Papapetrou (5,5) : a fait un bon match, déjà bien moins ridicule que son nom qui lui aurait fait passer des moments difficiles dans les collèges de France

Michail Lountzis (5) : 0/3 derrière l’arc. Un maçon du cœur.

Lefteris Bochoridis (5,5) : une belle réussite à 3-points, un bon petit match de sa part, mais si on compte sur Lefteris Bochoridis pour vaincre Team USA, on va forcément au devant de grandes déceptions.

Dimitris Moraitis (5) : parce que Haribo c’est beau la vie, pour les grands et les petits.