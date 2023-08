Bien contestée par une accrocheuse équipe brésilienne pendant trois quart-temps, l’Espagne a fini fort pour remporter sa deuxième victoire en deux matchs (96-78). La Roja valide officiellement son billet pour le second tour du Mondial.

Choc au sommet de ce Groupe G avec le Brésil et l’Espagne, 1 victoire chacun au moment de débuter ce match et une place de leader à aller chercher. Championne du Monde et d’Europe en titre, la Roja est évidemment favorite mais la Seleção ne se laisse pas démonter. Bruno Caboclo fait son petit chantier dans la raquette face à un Willy Hernangomez qui débute lui aussi bien son match. Raul Neto blessé, c’est Yago Santos qui s’occupe de tout à la création. Les jambes de feu et le coup d’œil du meneur de poche sont bien précieux pour les joueurs au maillot canari. L’Espagne finit le premier quart-temps menée d’une courte tête.

L’Espagne ne se dégonfle pas. Le Brésil décide de passer en zone et les shooteurs ibériques ricanent. L’éternel Rudy Fernandez enchaine les banderilles du parking avec Alberto Diaz. L’adresse espagnole retourne le match et c’est au tour du Brésil de courir après le score. L’Espagne mène de 8 points à la pause, on sent que la machine est lancée, mais attention à ces Brésiliens qui ne renoncent pas.

Lentement mais sûrement les Sud-Américains recollent. Caboclo, Georginho, Felicio, tout le monde met la main à la pâte et grâce à un shoot miraculeux de Meindl à la dernière seconde, ils reviennent à -5 avant le money time. On a un vrai match et un beau money time devant nous !

Enfin, oui mais nan. L’Espagne n’est pas arrivée là où elle est en tremblant des genoux. Nos voisins mettent le pied sur l’accélérateur et le Brésil finit avec les fesses sur le sol. Un petit 18-4 en début de 4ème quart vient calmer net les espoirs de retour des Brésiliens. Côté Roja, on apprécie notamment les qualités du jeune Juan Nunez, seulement 19 ans mais déjà tout pour briller sur la durée dans cette équipe. Remplacer Ricky Rubio et Lorenzo Brown à la mène dans une compétition majeure avant d’avoir 20 piges ? Même pas peur. Culot, vista, vision du jeu, bon shooteur, en voilà un qu’on risque de recroiser quelques fois dans les prochaines années.

L’Espagne fait monter la note au-dessus des 20 points, le Brésil lance un baroud d’honneur pour réduire l’écart mais il part de beaucoup trop loin pour espérer grand-chose. Victoire de l’Espagne et qualification pour le second tour de la Roja avant même d’affronter l’Iran. Le Brésil devra lui l’emporter face à la Côté d’Ivoire pour valider son billet.