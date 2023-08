A peine les émotions de la veille oubliées (pas du tout), il fallait se remettre en selle dès aujourd’hui car la vie continue, car la Coupe du Monde continue. Et contrairement à certains, les favoris ont assuré aujourd’hui. On débriefe ?

Les résultats du jour

Mais aussi, sur TrashTalk

C’est bien simple, aujourd’hui les équipes victorieuses en journée 1 s’affrontaient, et les équipes défaites en ouverture faisaient de même. Forcément ça donne pas mal d’indications pour la suite, et la logique a été respectée au millimètre. La Slovénie, l’Espagne, la Serbie et Team USA peuvent flex et entrevoir la suite avec calme, le Brésil, Porto Rico, la Grèce et la Géorgie ont perdu mais gardent les faveurs des pronostics pour rallier le second tour, et l’Afrique du basket peut également gonfler les pecs aujourd’hui avec les victoires du Soudan du Sud, du Cap Vert et de la Côte d’Ivoire.

Dans les chocs de la journée ? Luka Doncic était trop fort pour les Géorgiens, Team USA ne rigole pas du tout et l’a fait savoir aux Grecs, la Roja continue d’écœurer tout ce qui bouge et a rajouté le Brésil à la liste de ses victimes, et la Serbie a gagné son match dans les 10 premières minutes avant d’assurer l’essentiel sur la suite du match. Peu de suspense finalement aujourd’hui, mais n’avions nous pas assez souffert hier ?

Les classements

Le programme de demain