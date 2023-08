Onze jours avant le début de la Coupe du Monde 2023, du côté d’Okinawa au Japon, Jakarta en Indonésie et Manille aux Philippines. 32 nations, du Cap Vert à Team USA, de l’Iran à la France ou du Venezuela à l’Espagne, 32 équipes et donc, concentration, 384 joueurs sur le pont. Qui sera là et qui ne le sera pas, on fait le point, avec quelques groupes déjà dévoilés et d’autres qui laissent un peu de suspense.

Allemagne

Isaac Bonga, Franz Wagner, Niels Giffey, Justus Hollatz, Moritz Wagner, David Kramer, Johannes Voigtmann, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schroder, Daniel Theis, Johannes Thiemann

Angola

Australie

Xavier Cooks, Dyson Daniels, Dante Exum, Josh Giddey, Chris Goulding, Josh Green, Joe Ingles, Nick Kay, Jock Landale, Patty Mills, Duop Reath, Matisse Thybulle, Jack White

Brésil

Marcelinho Huertas, Yago Mateus, Raul Neto, George De Paula, Vitor Benite, Guilherme Santos, Leonardo Meindl, Didi Louzada, Gabriel Jau, Lucas Dias, Bruno Caboclo, Tim Soares, Felipe Dos Anjos, Cristiano Felicio

Canada

Kyle Alexander, Nickeil Alexander-Walker, RJ Barrett, Trae Bell-Haynes, Dillon Brooks, Luguentz Dort, Zach Edey, Melvin Ejim, Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Kelly Olynyk, Kevin Pangos, Dwight Powell, Phil Scrubb, Thomas Scrubb

Cap-Vert

Patrick Mendes, Anim Delgado, Shane Da Rosa, Ivan Almeida, Fidel Mendonca, Anderson Correia, Joel Almeida Kenneti Mendes, Amarilson Lopes, Will Tavares, Kevin Coronel, Keven Gomes, Patrick Spencer, Joao Gomes, Walter Tavares

Chine

Zhao Jiwei, Zhang Zhenlin, Fu Hao, Cheng Shuaipeng, Sun Minghui, Zhu Junlong, Hu Jinqiu, Zhou Peng, Zhao Rui, Hu Mingxuan, Du Runwang, Fang Shuo, Cui Yongxi, Wang Zhelin, Zhou Qi, Kyle Anderson

Côte d’Ivoire

Souleyman Diabate, Assemian Moulare, Bazoumana Kone, Nisre Zouzoua, Traore Aboubacar, Maxence Dadiet, Mike Fofana, Charles Abouo, Jean-Philippe Dally, Cedric Bah, Vefessa Fofana, Amadou Sidibe, Patrick Tape

République dominicaine

Andres Feliz, Gelvis Solano, Richard Bautista, Victor Liz, Rigoberto Mendoza, Chris Duarte, LJ Figueroa, Lester Quinones, Juan Suero, Gerardo Suero, Luis Montero, Justin Minaya, Jassel Perez, Angel Delgado, Eloy Vargas, Karl Towns, Al Horford, Jonathan Araujo, Juan Guerrero, Antonio Pena, Luis Santos, Joel Soriano, Yaxel Lenderborg, Eddy Polanco, Anyeuri Castillo, Miguel Dicent, Brandone Francis, Sadiel Rojas

Égypte

Amr Elgendy, Amr Zahran, Karim Hatem Elgizawy, Adam Moussa, Yusuf Shehata, Ehab Amin, Waleed Abdelgawad, Omar Azab, Anas Mahmoud, Khaled Abdelnasser, Youssef Aboushousha, Ahmad Khalaf, Ahmed Yasser Abdelwahab, Omar El Sheik, Patrick Gardner, Aly Ahmed, Assem Marei, Omar Oraby, Omar Hesham, Mostafa Kejo

Espagne

Alberto Albade, Alex Abrines, Santi Aldama, Dario Brizuela, Victor Claver, Alberto Diaz, Jaime Fernandez, Rudy Fernandez, Usman Garuba, Juancho Hernangomez, Willy Hernangomez, Sergio Llull, Joel Parral, Jaime Pradilla, Juan Nunez, Sebas Saiz

Finlande

Max Besselink, Perttu Blomgren, Daniel Dolenc, Federiko Federiko, Jacob Grandison, Shawn Hopkins, Mikael Jantunen, Henri Kantonen, Severi Kaukiainen, Aatu Kivimaki, Miro Little, Alexander Madsen, Lauri Markkanen, Edon Maxhuni, Alex Murphy, Lassi Nikkarinen, Olivier Nkamhoua, Topias Palmi, Remu Raitanen, Sasu Salin, Ilari Seppala, Elias Valtonen

France

Nicolas Batum, Nando De Colo, Moustapha Fall, Evan Fournier, Sylvain Francisco, Rudy Gobert, Mathias Lessort, Isaïa Cordinier, Elie Okobo, Yakuba Ouattara, Terry Tarpey, Guerschon Yabusele

Géorgie

Rati Andronikashvili, Beka Bekauri, Mikheil Berishvili, Goga Bitadze, Merab Bokolishvili, Nikoloz Gaprindashvili, Levan Gogichaishvili, Kakhaber Jintcharadze, Davit Kakushadze, Giorgi Korsantia, Luka Liklikadze, Sandro Mamukelashvili, Thaddus McFadden, Duda Sanadze, Tornike Shengelia, Giorgi Shermadini, Giorgi Tsintsadze, Tiorgi Turdziladze

Grèce

Kostas Papanikolaou, Giannis Antetokounmpo, Thanasis Antetokounmpo, Giannoulis Larentzakis, Ioannis Papapetrou, Dimitris Agravanis, Georgios Papagiannis, Michalis Lountzis, Dino Mitoglou, Lefteris Bochoridis, Kostas Antetokounmpo, Panagiotis Kalaitzakis, Nikos Rogkavopoulos, Dimitris Moraitis, Nikos Chougkaz, Georgios Tsalmpouris, Vasilis Toliopoulos, Dimitris Flionis, Manos Chatzidakis, Lefteris Mantzoukas, Thomas Walkup, Vangelis Zougris

Iran

Matin Aghajanpoor, Jalal Aghamiri, Hasan Aliakbari, Mohammad Amini, Petr Girgoorian, Hamed Haddadi, Arsalan Kazemi, Sajjad Mashayekhi, Meisam Mirzaei, Salar Monji, Sajjad Pazirofteh, Navid Rezaifar, Mohammad Shahrian, Sina Vahedi, Behnam Yakhchali

Italie

Guglielmo Caruso, Luigi Datome, Mouhamet Diouf, Simone Fontecchio, Niccolo Mannion, Nicolo Melli, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Gabriele Procida, Giampaolo Ricco, Luca Severini, Matteo Spagnolo, Marco Spagnolo, Marco Spissu, Stefano Tonut, Riccardo Visconti, Tomas Woldetensae

Japon

Seiya Ando, Matthew Aquino, Yudai Baba, Aki Chambers, Luke Evans, Nick Fazekas, Shuta Hara, Tenketsu Harimoto, Josh Hawkinson, Makoto Hiejima, Soichiro Inoue, Akira Jacobs, Ren Kanechika, Koya Kawamata, Yuki Kawamura, Yuya Nagayoshi, Yudai Nishida, Yutaro Suda, Kai Toews, Yuki Togashi, Keisei Tominaga, Hugh Watanabe, Yuta Watanabe, Hirotaki Yoshii

Jordanie

Lettonie

Rodions Kurucs, Mareks Mejeris, Kristaps Porzingis, Davis Bertans, Dairis Bertans, Janis Timma, Rolands Smits, Arturs Strautins, Klavs Cavars, Aigars Skele, Andrejs Grazulis, Anzejs Pasecniks, Toms Leimanis, Arturs Kurucs, Arturs Zagars, Kristers Zoriks

Liban

Wael Arakji, Jad Khalil, Ali Mansour, Ali Mezher, Amir Saoud, Karim Zeinoun, Sergio Darwich, Mark Khoueiry, Youssef Khayat, Mark Khoury, Hayk Gyokchian, Karim Ezzeddine, Ali Haidar, Naiim Rabay, Gerard Hadidian, Omari Spellman

Lituanie

Eimantas Bendzius, Ignas Brazdeikis, Tomas Dimsa Rokas Jokubaitis, Vaidas Kariniauskas, Mindaugas Kuzminskas, Gabrielius Maldunas, Donatas Motiejunas, Margiris Normantas, Tadas Sedekerskis, Deividas Sirvydis, Azuolas Tubelis, Jonas Valanciunas

Mexique

Moises Andriassi, Victor Alvarez, Daniel Amigo, Irwin Avalos, Gael Bonilla, Jorge Camacho, Juan Camargo, Pako Cruz, Jose Estrada, Gabriel Giron Jr, Israel Gutierrez, Jorge Gutierrez, Hector Hernandez, Joshua Ibarra, Fabian James, Jonathan Machado, Orlando Mendez, Ivan Montano, Raul Olalde, Alejandro Reyna, Juan Reyna, Esteban Roacho, Paul Stoll, Victor Valdes

Monténégro

Nikola Ivanovic, Igor Drobnjak, Balsa Zivanovic, Luka Bogavac, Petar Popovic, Vladimir Mihailovic, Dino Radoncic, Andrija Slavkovic, Emir Hadzibegovic, Andrija Grbovic, Aleksa Ilic, Nemanja Radovic, Vasilije Bacovic, Bojan Dubljevic, Marko Simonovic, Kendrick Perry, Nikola Vucevic

Nouvelle-Zélande

Dan Fotu, Finn Delany, Flynn Cameron, Hyrum Harris, Issac Fotu, Izayah Le’Afa, Shea Ili, Jordan Ngatai, Reuben Te Rangi, Sam Timmins, Taylor Britt, Tohi Smith-Milner, Walter Brown, Yanni Wetzell

Philippines

Rhenz Abando, Japeth Aguilar, Justin Brownlee, Jordan Clarkson, AJ Edu, Poy Erram, June Mar Fajardo, Jordan Heading, Ange Kouame, Jamie Malonzo, Chris Newsome, Calvin Oftana, Bobby Ray Parks Jr., CJ Perez, Roger Ray Pagoy, Dwight Ramos, Kiefer Ravena, Thirdy Ravena, Kai Sotto, Carl Tamayo, Scottie Thompson.

Porto Rico

George Conditt, ALeem Ford, John Holland, Jordan Howard, Christopher Ortiz, Timajh Parker, Isaiah Pineiro, Justin Reyes, Ismael Romero, Stephen Thompson, Ethan Thompson, Arnaldo Toro, Tremont Waters, Phillip Wheeler

Serbie

Aleksa Avramovic, Dusan Beslac, Bogdan Bogdanovic, Dejan Davidovac, Ognjen Dobric, Marko Guduric, Ognjen Jaramaz, Nikola Jovic, Stefan Jovic, Vanja Marinkovic, Nikola Milutinov, Nemanja Nedovic, Filip Petrusev, Aleksej Pokusevski, Aleksa Radanov, Dusan Ristic, Alen Smailagic, Borisa Simanic, Nikola Topic, Uros Trifunovic.

Slovénie

Jaka Blazic, Sasa Ciani, Vlatko Cancar, Jakob Cebasek, Ziga Dimec, Luka Doncic, Zoran Dragic, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Urban Klavzar, Aljaz Kunc, Miha Lapornik, Jurij Macura, Blaz Mahkovic, Jordan Morgan, Aleksej Nikolic, Bine Prepelic, Klemen Prepelic, Ziga Samar, Mike Tobey.

Soudan du Sud

Junior Madut, Nuni Omot, Carlik Jones, Emmanuel Akot, Mareng Gatkouth, Mangok Mathiang, Kuany Kuany, Mathiang Muo, Deng Dut, Marial Shayok, Deng Acuoth, Majok Deng, Peter Jok, Khaman Maluach, Koch Bar, Gob Gabriel, Wenyen Gabriel, Sunday Dech

Team USA

Paolo Banchero, Mikal Bridges, Jalen Brunson, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Josh Hart, Brandon Ingram, Jaren Jackson Jr. Cam Johnson, Walker Kessler, Bobby Portis, Austin Reaves

Venezuela

Michael Carrera, Luis Carrillo, Pedro Chourio, Anyelo Cisneros, Nestor Colmenares, David Cubillan, Windi Graterol, Heissler Guillent, Andres Marrero, Edgar Martinez, Jose Materan, Enrique Medina, Anthony Perez, Franger Pirela, Fabrizio Pugliatti, Miguel Ruiz, Yohanner Sifontes, Garly Sojo, Kender Urbina, Gergory Vargas, Jhornan Zamora