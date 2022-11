Plus qu’une ! Last one ! Ce soir à 20h30, à Pau, les Bleus de Vincent Collet auront l’occasion 1) de prendre leur revanche sur la Bosnie, qui les avait battu en août au match aller et en préambule de l’Euro et 2) de valider officiellement leur ticket pour la Coupe du Monde 2023. On y va ? Allez, on y va en courant.

Ce sera une fois de plus sur France 4 et sur BeIN Sports, ce sera une fois de plus avec le géant Victor Wembanyama en tête d’affiche, et cette fois-ci ce match revêt d’un enjeu palpable puisque l’Équipe de France se qualifiera pour sa cinquième Coupe du Monde consécutive en cas de succès ce soir.

Pas de Jusuf Nurkic ni de Dznana Musa en face cette fois-ci, John Roberson incertain, et si les Bleus évolueront évidemment avec une équipe « réserve », on ose tout de même se dire que notre vivier de Frenchies n’a rien à envier aux pépites bosniennes. En premier lieu, évidemment, un Victor Wembanyama qui a étincelé vendredi pour sa grande première chez les A, mais tout un groupe finalement, magnifié par Sylvain Francisco contres les Lituaniens et porté également par les Damien Inglis, Benjamin Sene, Paul Lacombe ou autres Andrew Albicy, le vieux de la vieille de ce « drôle » de groupe France.

Le rendez-vous est donc pris pour ce soir 20h30, et derrière il restera aux Bleus à assurer en février pour s’offrir le droit d’être tête de série à la CDM. Mais une chose à la fois, alors rendez-vous ce soir pour le premier 30/10 de Vic avec le maillot de l’EDF.