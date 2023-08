La recette ne change pas, le lundi reste le “best day of the week” et on attaque cette nouvelle semaine avec l’apéro TrashTalk qui va bien : le Top 6 des meilleurs coachs NBA en 2023 !

C’est la série de l’été chez TrashTalk. Une petite salve de Top 6 pour accompagner vos lundi au bord de la mer, à la montagne, à la campagne, en ville, au bureau… Au menu du jour ? Les coachs ! Gregg Popovich, Erik Spoelstra, Dwane Casey, Nick Nurse… qui est le master du Velleda actuellement ? Les débats sont libérés, potentiellement 30 candidats, mais l’écrémage est violent on préfère vous prévenir.

Vous connaissez la musique. On se pose peinard, on prend un truc à grignoter et on papote ballon orange avec la famille. On change pas la formule gagnante du lundi, alors… envoyez l’apéro !