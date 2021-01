Los Angeles Lakers et Clippers : qui peut les battre ? Apéro TrashTalk

Lakers vs. Clippers. La bataille de Los Angeles. La suprématie de la Cité des Anges. Depuis la saison dernière, les deux franchises de L.A. sont au cœur de l’univers NBA et c’est particulièrement vrai en ce début de campagne, elles qui dominent la Conférence Ouest.

Il fallait qu’on parle de cette bataille de Los Angeles. Si on n’a pas eu la Finale de Conférence Ouest tant attendue la saison dernière (merci au choke des Clippers), on pourrait bien y avoir droit en 2021 tant les deux équipes de L.A. cartonnent depuis la reprise il y a environ un mois. Les Lakers ? 14 victoires en 18 matchs. Les Clippers ? 13 succès en 17 rencontres (au moment du tournage). C’est simple, on parle ici des deux équipes les plus dominantes de ce début de saison. Entre les champions en titre qui déroulent sans trop forcer, et la bande à Kawhi Leonard qui enchaîne les victoires avec sérieux, on se dit que ça va être difficile d’aller les chercher, même si on a aussi une équipe comme Utah qui tourne particulièrement bien en ce moment. Bref, on a voulu se poser un peu pour discuter des deux équipes californiennes, en espérant qu’elle nous offre un jour une belle série de Playoffs dans un Staples Center… enflammé (ça c’est pas gagné par contre).

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie. Let’s go !