Utah Jazz : cette année on y croit ? Apéro TrashTalk

Mais qui peut bien être l’équipe à abattre en NBA actuellement ? Si vous avez lu le titre de ce nouvel Apéro TrashTalk, le suspense ne devrait pas durer trop longtemps. Le Jazz cartonne et vient de se replacer sur le podium de la Conférence Ouest. Et si 2021 était l’année des mormons ?

Ici-même le lien censé accompagner absolument toutes vos journées

Avec huit victoires consécutives, Utah possède tout simplement la meilleure série en cours au sein de la Ligue. Si tout se passe comme prévu, le TrashTalk Curse leur promet donc une terrible défaite face aux Knicks la nuit prochaine. Blague à part, les victimes des Nuggets lors des derniers Playoffs ont vite trouvé leur rythme de croisière cette saison et la concurrence n’arrive plus à suivre. Donovan Mitchell est inarrêtable depuis son duel face à Jamal Murray, Rudy Gobert a réactivé le mode DPOY alors que Mike Conley semble enfin redevenu le joueur qui était tant apprécié du côté de Memphis. Sur le banc, Jordan Clarkson s’éclate au scoring pendant que le revenant Derrick Favors fait le sale boulot pour permettre à la Stiffle Tower de se reposer un petit peu. Plus globalement, le Jazz a retrouvé sa défense qui faisait sa force durant tant d’années. Troisièmes en la matière, les hommes de Quin Snyder sont en train de chatouiller les Clippers et les Lakers en tête du classement à l’Ouest. A tel point que certains, à l’instar de Steve Kerr, commencent à se demander si ce ne serait pas l’année de la ville du lac salé, qui vient de prolonger ses deux All-Stars au prix fort pendant l’automne.

Certains craignaient l’implosion après une saison bien difficile marquée par des embrouilles en interne et conclue par un choke en Playoffs. Mais finalement, la continuité semble commencer à payer et il faudra compter sur le Jazz cette année.