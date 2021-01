Kobe Day : retour sur ce 26 janvier 2021 difficile, mais rempli d’hommages

26 janvier. Pour toujours, le 26 janvier restera un jour à part pour les amoureux de la grosse balle orange. Un jour qui restera éternellement associé à la mort de Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes. Ce premier anniversaire de la terrible tragédie a forcément fait remonter des mauvais souvenirs ainsi que la douleur qui va avec, douleur qui n’est toujours pas partie et qui ne partira sans doute jamais complètement. Mais en ce 26 janvier 2021, on retiendra surtout les innombrables hommages destinés au Black Mamba, preuves de l’énorme impact laissé par Kobe quand il était encore parmi nous.

0h09 : comme toujours, on prépare le café, on se met bien avant les matchs et on croise les doigts pour que notre pick TTFL cartonne. Mais l’ambiance est un peu différente en ces premières minutes du 26 janvier 2021. Kyrie Irving, qui considérait Kobe Bryant comme son mentor et qui avait préféré ne pas jouer il y a un an après la terrible nouvelle, débarque à la salle avec un maillot old school de Kobe en guise d’hommage. « Vous savez qui je représente ce soir ».

KAI pays tribute to Mamba tonight 🙏 https://t.co/GQxl7o8fRd pic.twitter.com/8dSHeNiGKa — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 25, 2021

1h22 : même état d’esprit chez le joueur des Lakers Montrezl Harrell, sauf qu’il a préféré le masque au maillot. Nous, on aurait surtout préféré qu’il mette des Kobe au pied, mais ça c’est une autre histoire…

Le masque en hommage à Kobe (8+24) est magnifique, puis j’ai regardé les pompes de Montrezl et pic.twitter.com/9bTav5mxf3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2021

2h32 : opposés aux Lakers dans la nuit de lundi à mardi, les Cavaliers ont voulu rendre hommage à Kobe Bryant à travers une belle vidéo. C’est beau, mais le meilleur hommage à Cleveland proviendra de LeBron James, qui a parfaitement imité le Black Mamba en détruisant les Cavs dans le quatrième quart-temps, Kobe style !

Cavs pay tribute to Kobe. 💜💛 pic.twitter.com/izG2ForYmL — House of Highlights (@HoHighlights) January 26, 2021

8h20 : Vanessa Bryant, la femme de Kobe, partage sur son compte Instagram une magnifique lettre d’une amie proche de Gianna. La douleur est évidemment toujours très présente un an après, mais ce petit geste a probablement réchauffé le cœur de V.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Vanessa Bryant 🦋 (@vanessabryant)

9h34 : la nuit passée, et après une petite sieste d’environ 1h30, on voit le tweet des copains de NBAextra en hommage à Kobe. Le genre de tweet qui paraît toujours aussi improbable, le genre de tweet qui fait forcément mal mais qui rassemble surtout tous ceux qui sont toujours dans la peine, un an après.

🕯️ Il y a un an, Kobe Bryant nous quittait 🕯️ pic.twitter.com/wHoZrXRMOY — NBAextra (@NBAextra) January 26, 2021

10h56 : environ une heure plus tard, dans les bureaux de BeIN, Rémi Reverchon sort lui aussi le maillot de Kobe, entre deux-trois mugs à l’effigie des Lakers, un téléphone, un PC et quelques figurines, tout ça en attendant NBAextra et en fêtant l’anniversaire de Mary Patrux. On n’a pas oublié son taf le soir du 26 janvier 2020, quand il a géré le direct comme un chef malgré l’énorme tristesse accompagnant la terrible nouvelle. Respect éternel.

12h13 : une petite vidéo maison à la mi-journée, juste pour vous rappeler que la vie continue et qu’il faut toujours aller de l’avant, peu importe les circonstances. Et c’est Kobe lui-même qui l’a dit.

13h09 : alors que BeIN Sports est sur le point de commencer la rediffusion de plusieurs matchs légendaires de Kobe Bryant, ESPN Los Angeles ressort son article poignant sur le vol retour des Lakers après leur match à Philadelphie il y a un an. C’est au cours de ce vol que LeBron James et ses copains ont appris l’horrible nouvelle.

The longest flight in Lakers history: When the team learned of Kobe's death https://t.co/iRqpRz2uwn pic.twitter.com/13EmKQvRcS — ESPN Los Angeles (@ESPNLosAngeles) January 26, 2021

14h07 : il est 14h07 chez nous, mais l’Amérique se réveille à peine. Les premiers hommages tombent, avec notamment Scottie Pippen, qui a eu quelques grosses batailles avec les Lakers de Shaq et Kobe au début des années 2000. Alala, ce crossover de Bryant dans le Game 7 avant le alley-oop légendaire pour O’Neal, souvenir inoubliable.

I'll always wish I had one more conversation with Kobe. For all his greatness and everything he accomplished, his best days were still to come. My thoughts are with the family and friends of Kobe, Gianna, and all the others who were taken from us far too soon a year ago today. pic.twitter.com/SrZunsSqo1 — Scottie Pippen (@ScottiePippen) January 26, 2021

14h31 : Kobe Bryant a impacté énormément de gens, dans le monde du basket évidemment mais pas que, aux États-Unis évidemment mais pas que. Regardez ce qu’ils font aux Philippines, du côté de Manille, pour le premier anniversaire de son décès. Une œuvre d’art.

Filipino basketball fans created a massive tribute mural for Kobe Bryant and his daughter Gianna to commemorate the first anniversary of their deaths. pic.twitter.com/bfOozULhGR — euronews (@euronews) January 26, 2021

14h40 : le lendemain de la tragédie, certains exprimaient leur douleur à travers des mots. Retour sur cette lettre ouverte destinée à Kobe Bryant, écrite par la maison. Le genre d’article qu’on aurait aimé ne pas écrire, mais qu’on avait besoin d’écrire.

Lettre ouverte à Kobe Bryant. 27.01.2020 11h43https://t.co/ixfoXbbMrv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2021

14h54 : Magic Johnson, véritable icône des Lakers, se connecte sur son compte Twitter pour rendre hommage à Kobe, qu’il a évidemment côtoyé pendant longtemps. Pas réputé pour sortir les tweets les plus passionnants du monde, Magic laisse parler son cœur.

Thank you God for allowing me enjoy Kobe Bryant for 20 years as a great basketball player, athlete, husband, father, philanthropist, mentor & teacher of the game to many men & women of all ages, best friend to Rob Pelinka, & brother to @jeaniebuss. pic.twitter.com/PgWY3wDzu6 — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) January 26, 2021

15h05 : on apprend qu’une place publique en Italie, du côté de Reggio Emilia près de Bologne, a été renommée en l’honneur de Kobe et Gigi. Pour rappel, le Mamba a passé une partie de sa jeunesse là-bas quand son papa jouait dans le championnat italien.

A Reggio Emilia una piazza della città è stata intitolata all’indimenticabile campione della Nba, Kobe Bryant e a sua figlia Gianna. #KobeBryant pic.twitter.com/1CopxEHFuP — giuli 🎀 camomilla 🍵 (@doubleG____) January 26, 2021

15h35 : tour à tour, les franchises NBA rendent hommage à leur manière à Kobe Bryant. La vidéo des Wizards, avec Bradley Beal et Russell Westbrook, enfant de Los Angeles, mérite clairement son coup d’œil. Émotion, inspiration, amour.

16h02 : les Lakers et les Celtics partagent peut-être l’une des plus grandes rivalités de l’histoire du sport US, mais le décès de Kobe Bryant dépasse largement l’animosité qui peut exister entre les deux camps. C’est plutôt le respect qui domine. Opposés à deux reprises en Finales NBA (2008 et 2010), Kobe et Boston seront liés pour toujours.

16h55 : dans le Lab de la TTFL, on se refait les plus gros scores de Kobe si cette dernière existait à l’époque où Bryant cartonnait sur les parquets. Le 22 janvier 2006, le Black Mamba aurait quand même lâché… 117 points TTFL ! #BestPick

Depuis 1984, le boss de la #TTFL aux Lakers c'est Kobe ! Il détient cinq des dix meilleures performances, dont trois des 4 meilleures à lui seul. Shaq, LeBron James et Anthony Davis complète le top10 de la catégorie pic.twitter.com/DVrrm5Hhrg — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) January 26, 2021

17h52 : MaxaMillion711 nous chauffe en annonçant la sortie d’une mixtape sur la saison 2000-01 de Kobe Bryant. La coupe afro, le back-to-back, le 15-1 des Lakers en Playoffs, merci l’artiste.

Today at 2PM PST I’m premiering the Ultimate Kobe 2000-2001 highlight reel. Such a memorable season, probably in my top 3 for Kobe.https://t.co/hc2LUZ8BP0 — Max Frishberg (@MaxaMillion711) January 26, 2021

17h58 : Luka Doncic rend hommage au Black Mamba en postant une photo de lui qui date du 29 décembre 2019. Ce jour-là, Kobe et Gigi étaient au bord du terrain pour assister à la rencontre opposant les Lakers aux Mavericks. C’est la dernière fois que Bryant a mis les pieds au Staples Center pour mater son équipe de cœur.

18h00 : le Madison Square Garden et Kobe Bryant, une véritable histoire d’amour. Le Black Mamba fait partie de ces légendes qui ont illuminé la Mecque du basket. Personne n’a oublié ses 61 points inscrits sur la tronche des Knicks un soir de février 2009.

18h00 : légende du rap West Coast et énorme fan des Lakers, Ice Cube poste son petit message pour honorer Kobe. On aurait adoré voir le Black Mamba dans sa BIG3 League…

We all miss you Kobe pic.twitter.com/JId1kict8K — Ice Cube (@icecube) January 26, 2021

18h05 : si vous n’aviez qu’une vidéo à regarder aujourd’hui, c’est celle-là. Un nom. Une icône. Un héritage. Kobe.

19h00 : la perte de Kobe Bryant fut difficile pour tout le monde, mais encore plus pour les Lakers, sa franchise de toujours. Parce que les Lakers, c’est comme la famille. Courage Lakers Nation.

Family is Forever 🖤 pic.twitter.com/PH6R4sCrve — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 26, 2021

20h10 : Pau Gasol, l’ancien coéquipier de Kobe aux Lakers avec qui il a remporté deux titres NBA en 2009 et 2010, se souvient de leur relation et de l’impact du Black Mamba. « C’était un grand frère pour moi ». Et aujourd’hui, Pau fait tout ce qu’il peut pour soutenir Vanessa et les filles.

20h29 : TrashTalk rend visite à Lakers France pour discuter Kobe tranquillement. Hommage, souvenirs, partage, un moment sympa en famille. Parfait pour conclure cette journée définitivement pas comme les autres.

Mesdames et messieurs ! Si vous souhaitez passer un bon petit moment en famille, en hommage à Kobe ce soir, ou juste passer faire coucou, c’est par ici. 🐍x💛 https://t.co/5JU9iHyFtl — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 26, 2021

Rest in Peace, Kobe.