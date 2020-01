Décès de Kobe Bryant : de Michael Jordan à Shaquille O’Neal, les grands noms de la balle orange ont rendu hommage au Mamba

La nouvelle a choqué le monde de la balle orange et du sport. Le décès de Kobe Bryant hier soir a frappé de plein fouet tous ceux qui l’ont connu, tous ceux qui ont été inspirés par lui, ainsi que ses millions de fans. De nombreux communiqués ont évidemment été publiés suite à la tragédie et on a décidé d’en sélectionner quelques-uns parmi les plus marquants, en se focalisant sur le monde de la NBA et ceux qui ont côtoyé l’icône de très près.

Adam Silver (commissionnaire de la NBA) « La famille NBA est dévastée par la mort tragique de Kobe Bryant et sa fille, Gianna. Pendant 20 saisons, Kobe nous a montré ce qui était possible quand un talent remarquable se mélange avec un dévouement absolu pour la gagne. Il est l’un des joueurs les plus extraordinaires de l’histoire du jeu, avec des accomplissements légendaires : cinq titres NBA, un titre de MVP de la NBA, 18 sélections au All-Star Game, deux médailles d’or olympiques. Mais on se souviendra surtout de lui pour sa capacité à inspirer les gens du monde entier pour commencer le basket et tout donner avec le meilleur de leurs capacités. Il était généreux avec la sagesse qu’il a acquise et c’était une mission pour lui de la partager avec les futures générations de joueurs, prenant un plaisir particulier à transmettre son amour du jeu avec Gianna. Nous présentons nos sincères condoléances à sa femme, Vanessa, leur famille, la franchise des Lakers et l’ensemble du monde du sport. »

NBA Commissioner Adam Silver issued the following statement today regarding the passing of Kobe Bryant pic.twitter.com/P88GwIwmYV — NBA (@NBA) January 26, 2020

Michael Jordan (modèle de Kobe Bryant) « Je suis choqué suite à la tragique nouvelle concernant la mort de Kobe et Gianna. Les mots ne peuvent décrire la douleur que je ressens. J’ai aimé Kobe – il était comme un petit frère pour moi. Nous avons beaucoup discuté ensemble, et ses discussions vont vraiment me manquer. Il était un compétiteur féroce, l’un des grands de ce sport et une force créative. Kobe était également un incroyable père qui aimait sa famille profondément – et il était vraiment fier par rapport à l’amour que possédait sa fille pour le jeu. Avec Yvette, nous présentons nos sincères condoléances à Vanessa, la franchise des Lakers et les fans de basket du monde entier. »

Statement from Michael Jordan: pic.twitter.com/oI7w6e7HLI — Estee Portnoy (@esteep) January 26, 2020

Mike Krzyzewski (ancien entraîneur de Kobe Bryant avec Team USA) « Avec la mort de Kobe Bryant, nous avons tragiquement perdu l’une des grandes figures sportives de notre temps. Il était une personne incroyablement talentueuse qui était respectée universellement. Il était constamment à la poursuite de quelque chose de spécial et il n’y aura jamais un plus grand combattant que lui dans notre sport. J’ai eu l’incroyable honneur de coacher Kobe lors des Jeux Olympiques 2008 et 2012, et je me rappellerai toujours à quel point il chérissait représenter son pays de la meilleure des manières en jouant au jeu qu’il aimait tellement. Le basket est meilleur aujourd’hui grâce à Kobe, et il mérite une reconnaissance éternelle pour cela. C’est une perte dévastatrice, qui est encore plus tragique à travers la mort de sa fille, Gianna, et tous les autres à bord. L’ensemble de la famille Krzyzewski est triste car nous avons vraiment aimé et admiré Kobe. Nous présentons nos sincères condoléances à sa femme, Vanessa, ses filles Natalia, Bianka et Capri, et les familles des victimes impliquées. »

Nike (sponsor de Kobe Bryant depuis 2003) « Avec des millions d’athlètes et de fans du monde entier, nous sommes dévastés par la tragique nouvelle d’aujourd’hui. Nous présentons nos sincères condoléances aux proches de Kobe, en particulier sa famille et ses amis. C’était l’un des plus grands athlètes de sa génération et il a eu un impact immensurable sur le monde du sport et la communauté basket. Il était un membre aimé de la famille Nike. Il va beaucoup nous manquer. Mamba pour toujours. »

Jerry West (ancien manager général des Lakers qui a recruté Kobe Bryant) « La nouvelle que nous avons reçue aujourd’hui est la nouvelle la plus dévastatrice que nous pouvions imaginer. Je suis tellement triste pour les parents de Kobe, Vanessa, Natalia, Bianka, Capri, les sœurs à Kobe et tous les fans NBA qui ont Kobe dans leurs cœurs. La perte de Kobe, de Gianna et de chaque personne à bord, est plus que tragique et incompréhensible. J’aimerai Kobe pour toujours et je chérirai à jamais le temps passé avec lui. Je l’ai vu grandir et passer d’un jeune plein d’énergie à l’homme qu’il est devenu, faisant une différence dans la vie de tellement de gens. Il a laissé derrière lui un monde meilleur. L’héritage de Kobe vivra pour toujours. »

Statement from Jerry West. pic.twitter.com/xzseGDLaLm — LA Clippers (@LAClippers) January 26, 2020

Shaquille O’Neal (ancien coéquipier de Kobe Bryant aux Lakers) « Il n’y a pas de mot pour exprimer la douleur que je ressens suite à la perte de ma nièce Gigi et mon frère @kobebryant je t’aime et tu nous manqueras. Je présente mes condoléances à la famille Bryant et les familles des autres passagers à bord. ÇA ME REND MALADE. Phil Jackson (ancien entraîneur de Kobe Bryant aux Lakers) « Le crash est une tragédie pour de multiples familles. Je suis de tout cœur avec Vanessa et les familles qui ont perdu des êtres chers. Kobe était un élu pour beaucoup de personnes et dans beaucoup de formes différentes. Notre relation coach – joueur a transformé la norme. Il est passé au-delà du voile. »

NEW: Statement from former Lakers coach Phil Jackson on the death of Kobe Bryant: "My heart goes out to Vanessa and the families that lost loved ones.” https://t.co/pphYkIcdPv pic.twitter.com/J7BJssZ5Om — ABC News (@ABC) January 27, 2020

Repose En Paix, Kobe.