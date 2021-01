Preview de la soirée NBA : grandes retrouvailles entre John Wall et les Wizards, le duel s’annonce explosif

Trois rencontres sont au programme ce soir. En ce 26 janvier bien triste, un an jour pour jour après la mort tragique de Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes, le basket reprend ses droits comme l’aurait sans doute voulu le Black Mamba. On vous présente le court programme du soir !

À la suite d’une nuit à onze rencontres (dont deux reportées), nous voilà bien obligés de nous préparer à vivre une nuit bien moins chargée, mais pas inintéressante pour autant. On revient sur ce qui nous attend lors des prochaines heures en ayant bien sûr une pensée pour le regretté Kobe.

1h30 : Hawks – Clippers : après s’être cognés aux Bucks (115 à 129) sans Trae Young et Clint Capela, les Hawks vont vouloir reprendre leur envol face à des Clippers bien affaiblis. S’ils restent sur sept victoires de suite, les Angelinos vont devoir composer sans Patrick Beverley (genou), mais surtout sans Kawhi Leonard et Paul George, tous les deux à l’isolement à cause du fameux protocole COVID de la NBA. Côté Hawks, l’occasion est belle, surtout si Young (dos) et Capela (main) font leur retour sur le parquet. Danilo Gallinari espère lui pouvoir enchaîner après avoir rassuré sur un temps de jeu limité face aux Bucks (17 points en 19 minutes). Le supporting cast des Clippers, Lou Williams en tête, aura de belles choses à prouver cette nuit face aux jeunes Hawks pour débuter un road-trip à l’Est encore plus compliqué qu’attendu !

Kawhi Leonard (health and safety protocols), Paul George (health and safety protocols) and Patrick Beverley (right knee soreness) are ruled out tomorrow against Atlanta. — Ohm Youngmisuk (@NotoriousOHM) January 25, 2021

2h00 : Rockets – Wizards : John Wall va affronter les Wizards pour la première fois depuis son échange pur et simple contre Russell Westbrook. Le nouveau meneur des Rockets vient tout juste de revenir de blessure : il ne pouvait vraiment pas manquer ce match face à sa franchise de toujours, lui qui a bien du mal à digérer la façon dont il a été transféré après plus de dix ans de vie commune. Bien remonté, comme il l’a longuement confié à Chris Miller de NBC Sports Washington, Jean Mur va avoir l’occasion de prouver qu’il n’est pas fini et que son équipe aurait mieux fait de le conserver. Pour remporter le match, il espère pouvoir compter sur le retour au jeu de Christian Wood, encore très incertain, et potentiellement sur les débuts du turbulent Kevin Porter Jr.. Les Wizards sont eux bien loin d’être au complet pour ce match, six joueurs dont Davis Bertans et Rui Hachimura étant encore absents à cause du COVID. Bradley Beal et Russ West seront eux bien là. Le premier retrouvera celui qui a été son camarade de jeu durant huit ans à Washington D.C., tout ça dans un duel qui s’annonce plus que pimenté !

Retour sur l'interview de Wall qui sera diffusée pendant l'avant match, ce soir, contre les Rockets : "Ils pensaient que j'étais fini".https://t.co/nyzpAVH9mX — Wizards France (@WizardsFrance) January 26, 2021

3h00 : Jazz – Knicks : le Jazz cartonne, et les Knicks sont eux une des belles surprises de ce début de saison. La confrontation entre le troisième de la Conférence Ouest et les hommes de Tom Thibodeau devrait donc nous offrir un beau spectacle. Alors que les fans poussent de plus en plus pour une titularisation d’Immanuel Quickley, sortant tout juste d’un match à 31 points lors de la défaite 113 à 116 face aux Blazers, rien n’indique qu’Elfrid Payton ne débutera pas au sein du cinq majeur ce soir. Absent puisque touché au cou, le vétéran Reggie Bullock ne pourra lui pas envoyer ses bombinettes habituelles. En face, Donovan Mitchell et ses coéquipiers chercheront à s’offrir un neuvième succès consécutif et à justifier les propos très valorisants de Steve Kerr les concernant.

Petit moment émotion à prévoir au moment des retrouvailles entre John Wall et ses anciens coéquipiers, dont Bradley Beal, cette nuit. Il faudra également garder un œil du côté d’Atlanta pour voir comment les Clippers se débrouilleront sans leurs deux leaders. Enfin, le Jazz tentera de poursuivre sa très belle série face à des Knicks qui ne se laisseront sans doute pas faire. Peu d’action, c’est vrai, mais pas d’action, c’est complètement faux !

