Le récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et une couronne qui n’a toujours pas changé de tête

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Un match de plus reporté du côté de NOLA, Malcolm Brogdon en mode All-Star, les Nets qui défendent enfin, une histoire de boules à Dallas, le retour de Jayson Tatum, Steph Curry toujours aussi chaud et, surtout, le Roi qui reste le Roi.

– Les rencontres de la nuit

– Ce qu’il fallait retenir

– Les moments forts de la nuit

Moment d’histoire puisque, comme dit plus tôt, le match de ce soir entre Charlotte et Orlando aura un trio arbitral composé de deux femmes et un homme !

Natalie Sago et Jenna Schroeder sont les deux premières femmes à arbitrer le même match NBA dans l’histoire.

