NBA Top 10 : LeBron James décolle toujours autant, on vous rappelle juste qu’il a 36 ans

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu du jour un LeBron toujours aussi… lebronesque et une bataille de rookies en number one.

#10 : Jayson Tatum is back. Un reverse lay-up pour son premier match après une longue absence, facile. Tiens, prends ça le COVID.

#9 : numéro un du Top 10 hier, JaVale McGee est de retour, pour jouer un mauvais tour aux Lakers.

#8 : les meilleures années de DeAndre Jordan sont loin, mais il est toujours capable de conclure un alley-oop. Y’a des choses qui ne se perdent pas.

#7 : Bam Adebayo commence à lâcher des buzzer beaters en fadeaway avec la planche, tranquille.

#6 : pendant ce temps, du côté de Dallas, on a Luka Doncic qui commence à contrer des gens.

#5 : en parlant de contre, LeBron James monte toujours aussi haut. P.S. : il a 36 ans.

#4 : encore du JaVale McGee, cette fois-ci dans le rôle de victime. Montrezl Harrell lui dit bonjour.

#3 : Bam Adebayo, une nouvelle fois. Block, coast-to-coast, putback, la totale.

#2 : Anfernee Simons a eu un coup de chaud cette nuit, et il en a profité pour s’incruster dans le Top 10 avec un gros tomar.

#1 : Anthony Edwards montre à James Wiseman pourquoi il a été drafté en numéro 1 et lui en numéro 2.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.