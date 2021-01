Nikola Jokic et Joel Embiid élus joueurs de la semaine : qui a dit que les pivots ne pouvaient plus dominer en NBA ?!

Lundi soir oblige, la NBA a dévoilé ses deux meilleurs joueurs de la semaine passée. Les heureux élus ? Nikola Jokic et Joel Embiid, deux pivots qui ont martyrisé les raquettes adverses avec des performances qui rendraient fiers leurs aînés des nineties.

Ce sont donc deux early favoris au trophée de MVP que l’on retrouve dans cette rubrique hebdomadaire du joueur de la semaine. À l’Ouest, le pivot Nikola Jokic repart avec les honneurs. Une nouvelle fois impressionnant, le Joker l’a été pour la première fois de la saison ou presque… dans la victoire. Les Nuggets finissent la semaine avec un bilan parfait de trois victoires pour zéro défaite et surtout se replacent enfin dans la conférence Ouest. Au niveau statistiques ? Le pivot aux arrondis rebondis finit la semaine avec des moyennes de 29 points, 14,7 rebonds et 6,7 assists à 52,2% au tir dont un sympathique 29/22 sur la tête des Suns. C’est la septième fois de sa jeune carrière que Nikola Jokic reçoit cette récompense et on se doute que si les Nuggets arrivent à se hisser dans le Top 3 de l’Ouest c’est une plus flatteuse récompense encore qui attend le Joker.

À l’Est et sans débat possible, c’est un autre pivot qui repart avec la récompense de joueur de la semaine. En très grande forme depuis le début de la saison, Joel Embiid a de nouveau été inarrêtable. Le pivot Camerounais finit la semaine avec des moyennes de, attention aux yeux, 37,7 points, 11,7 rebonds et 2 assists. Surtout, Jojo a mené ses Sixers à un bilan parfait de trois victoires pour zéro défaite cette semaine et permet à Philadelphie de stationner seul en tête de la conférence Est. On retiendra évidemment ses deux sorties monstres face aux rivaux de Boston. 42 puis 38 points deux jours plus tard sur Daniel Theis, Tristan Thompson et toute la Nouvelle-Angleterre ont ainsi permis à son équipe de sweeper les Celtics cette semaine. De plus, avec deux grosses performances en prime time, Embiid a marqué un premier grand coup dans la course au MVP et s’il parvient à maintenir ses Sixers sur le trône de l’Est, il sera sans aucun doute sur le podium des meilleurs joueurs de la saison.

Les deux meilleurs pivots du monde (sorry KAT) ont été récompensés cette semaine en NBA. Jokic a continué ses performances monstres mais a surtout remis ses Nuggets dans le bon chemin et retrouve le Top 5 de l’Ouest. Joel Embiid a lui marché sur l’ennemi de toujours, les Celtics, et a conforté les Sixers en tête de la Conférence Est. Immanquable cette semaine : Embiid se frottera à Anthony Davis tandis que Jokic devra faire face à Bam Adebayo mercredi , deux joueurs qui auront aussi leur mot à dire dans le débat des meilleurs intérieurs de la ligue.