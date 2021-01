Les meilleures actions de la semaine en NBA : JaVale McGee s’est donc reconverti en meneur, vive 2021

On est mardi, il fait beau (au moins dans l’Est de la France), on est content, et puis c’est l’heure du top de la semaine. Le gratin des derniers jours nous sort tout juste du four, encore bien chaud. Allez, c’est parti, on ne va quand même pas attendre qu’il refroidisse, non ?

La NBA semblant prête à innover ces dernières semaines, elle nous offre à chaque reprise un combo de vidéos différentes. La semaine dernière, on avait eu droit à un package total avec meilleures passes, meilleurs dunks et top des actions, et cette fois-ci, on aura « seulement » droit à une sélection de tomars ainsi qu’aux meilleurs moments des derniers jours. En cas de réclamation, merci de vous adresser à eux messieurs dames !

BEST DUNKS

Pour démarrer, on se dit tout de suite que ça ne doit vraiment pas être sympa de se faire postériser, encore plus par un ancien coéquipier, et d’autant plus s’il s’appelle Jarrett Allen. C’est tout à fait ce qu’a vécu Joe Harris en donnant son corps à la science lors des retrouvailles entre les Nets et deux de leurs anciens joueurs évoluant désormais chez les Cavaliers. Tiens, prend ça le fayot ! Par la suite, on nous offre du DeAndre Ayton, un autre registre un peu plus aérien avec John Collins, ou encore grâce au rookie Anthony Edwards, devenu un habitué en un mois à peine. Kelly Oubre Jr. vient lui aussi faire son apparition hebdomadaire en mettant le couvercle avec une belle claquette offensive. Le plus impressionnant reste néanmoins le coast-to-coast de folie de JaVale McGee face aux Celtics. Le pivot des Cavaliers choppe un rebond, puis se prend littéralement pour un meneur, remontant le terrain à vitesse grand V, avec notamment un dribble dans le dos plutôt propre, et conclut avec un dunk et une chute sans doute due à une excitation maximale. Le géant devait un peu se sentir comme un mec à 200 km/h sur l’autoroute. Les sensations avant tout ! Pour finir, on était bien obligé de mentionner Zach LaVine, véritable artiste dans les airs, mentionné à plusieurs reprises et à chaque fois avec de sacrés dunks. On veut un All-Star Game en mars juste pour nous offrir un nouveau concours de dunks !

BEST PLAYS

Qui d’autre pour démarrer cette vidéo que l’inévitable Stephen Curry ? Pas le temps de comprendre ce qu’il se passe que le Chef a déjà couru un peu partout, se retrouve légèrement en avance sur son défenseur et servi pour dégainer dans le corner. Vous connaissez bien sûr le résultat. On enchaîne direct avec le buzzer beater alléluiesque de Cole Anthony face aux Wolves, profitons bien en disant son nom puisque le jeune homme est encore bien inconstant pour le moment (et c’est plutôt logique). Après avoir vu le Magic donner, nous voilà au moment où Orlando s’en prend plein la tronche. La NBA nous a concocté un petit enchaînement de deux paniers très importants de Gordon Hayward pour offrir la victoire aux Hornets, puis de Malcolm Brogdon pour mettre les Pacers devant au tableau d’affichage. Désolé Vavane, mais t’as pris du lourd sur le front là ! Continuons en mettant un peu la défense, trop souvent oubliée, en lumière. John Collins s’offre un contre décisif sur Jerami Grant sur un lay-up qui aura pu offrir la victoire aux Pistons face aux Hawks. On a ensuite très rapidement droit à une torgnole de Derrick Jones Jr. sur LaMarcus Aldridge, puis à une autre tartine, celle de Kenyon Martin Jr. sur… Boban Marjanovic. Et oui, tout est donc possible en 2021 messieurs dames !

Nous voilà malheureusement déjà au bout du top du top de la semaine. On espère que vous avez pu kiffer un max, même si, avouons-le, le petit best of des handles ou des passes nous a un peu manqué ! Espérons que l’on puisse vous offrir un retour de la sainte trinité (dribbles, dunks et actions) dès la semaine prochaine. Si la NBA le veut, on sera là ! Bonne semaine à toutes et à tous, à très vite pour la suite !