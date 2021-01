Kawhi Leonard et Paul George dans le protocole COVID : on souhaite un bon road-trip aux Clippers, bye bye la série de victoires

Sur une série de sept victoires consécutives, les Clippers pouvaient aborder leur road-trip de six matchs à l’Est en pleine confiance. Sauf qu’une mauvaise nouvelle est tombée hier. Kawhi Leonard et Paul George ont été placés dans le protocole COVID…

Personne n’est à l’abri. Vous pouvez jouer votre meilleur basket de la saison, vous pouvez être sur une excellente dynamique, le COVID est toujours là pour jouer les perturbateurs. Les Clippers viennent de l’apprendre à leurs dépens puisque Kawhi et PG-13, leurs deux stars qui ne sont pas loin d’évoluer à un niveau de MVP cette année, viennent d’entrer dans le protocole sanitaire de la NBA d’après Ohm Youngmisuk d’ESPN. Et on le sait, qui dit protocole sanitaire dit absence. Pour le moment, la durée d’indisponibilité de Leonard et George n’est pas connue mais on sait déjà qu’ils n’ont pas pris l’avion avec l’équipe pour entamer le road-trip à venir. Ils ne joueront donc pas la rencontre face à Atlanta ce mardi (Patrick Beverley sera également absent mais à cause d’une douleur au genou), et pourraient en manquer d’autres. Pour info, les Clippers vont jouer à Miami jeudi, à Orlando vendredi, à New York dimanche, puis à Brooklyn et Cleveland en début de semaine prochaine. On ne veut pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais ce road-trip ne sent quand même pas très bon pour les Clips, qui vont devoir compter sur leurs role players pour espérer chercher des victoires en déplacement. Marcus Morris, Lou Williams et Luke Kennard auront sans doute des responsabilités plus élevées en l’absence de Kawhi et PG, à eux de step-up pour limiter la casse.

Bien évidemment, ça tombe assez mal, car les Clippers avaient trouvé leur rythme de croisière et un bel équilibre. Sept victoires de suite, premiers à l’Ouest avec les Lakers, tout allait bien dans la Cité des Anges et ce road-trip à l’Est faisait figure de petit test pour un groupe en grande forme. Mais ce qui va surtout être testé, c’est la profondeur de l’effectif et la capacité des hommes de Tyronn Lue à rivaliser avec la concurrence malgré l’absence de leurs deux stars, ces dernières ayant raté peu de matchs jusqu’ici (trois en tout) contrairement à la saison dernière. Si c’est clairement impossible de remplacer des mecs qui apportent 50 points – 11 rebonds – 11 passes par soir en combiné, ce sera l’opportunité pour certains – notamment des jeunots (Terance Mann par exemple) – de se montrer et qui sait, peut-être que ça va solidifier encore un peu plus l’équipe sur le long terme. C’est parfois dans ce genre de situation un peu compliquée qu’un groupe peut grandir, même si des victoires sont laissées en cours de route. C’est tout ce qu’on peut souhaiter aux Clips, bien décidés à prendre la régulière avec beaucoup plus de sérieux que l’an dernier. Avec leur bilan de 13 victoires en 17 rencontres, les Voiliers peuvent se permettre de perdre quelques matchs sans pour autant trop chuter au classement, mais on imagine qu’ils n’ont pas trop envie de laisser filer les Lakers au sommet de l’Ouest.

On va évidemment surveiller la durée d’indisponibilité de Kawhi Leonard et Paul George, mais on veut surtout voir comment les Clippers vont se débrouiller sans leurs stars pendant cette période. Le calendrier n’est pas évident, à eux de montrer qu’ils peuvent rester compétitifs.

Source texte : ESPN