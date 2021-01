Damian Lillard a rentré 67 lancers-francs de suite : nouveau record de franchise en poche pour Dame qui fait mieux que…Dame !

Si comme nous t’es content de faire 1 sur 2 quand tu vas sur la ligne des lancers, sache que Damian Lillard a validé un 67e lancer-franc rentré de suite face au Thunder ce lundi soir. Si cela correspond à un nouveau record de franchise, qui appartenait déjà à Lillard, le meneur a manqué son 68e lancer et par la même occasion ses chances d’aller chercher le record all-time. Alors qui possède ce fameux record ? Stephen Curry ? Dirk Nowitzki ? Bah non, c’est Michael Williams, meneur des années 1990, qui en a mis 97 de suite lors de la saison 1993-94.

Les saisons passent et Damian Lillard est en train de gentiment se construire un CV conséquent pour prétendre au titre de meilleur joueur de l’histoire des Portland Trail Blazers. Même si Clyde Drexler a toujours une courte avance, notamment car il a emmené les Blazers en Finales NBA, Lillard est en train de tout raser sur son passage dans l’Oregon et sa tête sera bientôt sur chaque page du livre des records des Blazers. Le dernier record date de lundi soir puisque Dame D.O.L.L.A. est devenu le premier joueur de l’histoire des Blazers à rentrer consécutivement 67 lancers-francs de suite. Lillard succède à… Lillard puisqu’il possédait déjà ce record de franchise (64). Par ailleurs, histoire d’en remettre une couche, Damian Lillard est devenu, selon EliasSports, le premier joueur de l’histoire à scorer 35 points tout en faisant 10 sur 10 (ou plus) sur la ligne des lancers-francs lors de trois matchs consécutifs. Même si ces stats sorties de nulle part veulent un peu tout et rien dire, celle-ci montre néanmoins que le meneur cinq fois All-Star est tout simplement irréprochable sur la ligne des LF cette saison (94,6% !). Si Lillard a toujours fait partie de l’élite sur la ligne des lancers, 89% en carrière et 95% sur cet exercice, il a néanmoins manqué l’occasion d’aller chercher un vieux record de 1993-94.

According to @EliasSports Damian Lillard is the only player in NBA history to score 35 points while going 10-10 (or better) from the free throw line in 3 straight games.

Lillard has now done this twice (Feb. 2018 and Jan. 2021). pic.twitter.com/iRiSdZeb7x

