Quelques jours après les rumeurs d’un bouleversement de l’effectif des Bucks en cas de défaite, d’autres bruits de couloir rapportés notamment par Stephen A. Smith soulignaient le mal-être de Damian Lillard dans sa nouvelle ville de Milwaukee. Ce à quoi la star a immédiatement répondu.

Comme selon la coutume, les chroniqueurs des émissions télévisées NBA débriefent l’actualité au gré des phrases buzz et autres punchlines à l’américaine. Il y a quelques jours, Stephen A. Smith a de nouveau beaucoup fait parler en affirmant que Damian Lillard est malheureux dans le Wisconsin :

“Si Milwaukee perd, je pense qu’il faudra envisager de faire sortir Dame de là. Je ne parle pas de son jeu, il n’est pas heureux là-bas. Il a beaucoup de distractions, qui ne regardent que lui.”

Stephen A. Smith on what he thinks the Bucks should do with Damian Lillard if they flame out in the first round 🗣pic.twitter.com/9szK4EazJR

Si ce n’est pas la première fois de la saison que le thème fait son lit sur les plateaux de télévision outre-Atlantique, le meneur All-Star a souhaité réagir à ces spéculations :

“J’ai vu quelqu’un dire ‘Dame n’est pas heureux à Milwaukee’ ou quelque chose comme ça. Je sais ce qu’il en est. J’aime la situation dans laquelle je me trouve […] Les gens vont dire des choses, et si les choses ne se passent pas comme ils l’ont dit […] ils ne sont jamais tenus responsables de ce qu’ils disent publiquement.”

Si sa saison a été largement décevante par rapport aux attentes de l’automne dernier, Damian Lillard refuse de laisser croire qu’il n’est pas heureux malgré les challenges qu’il rencontre ces derniers mois (notamment sur le plan familial). Mais au-delà de réaffirmer qu’il ne souffre d’aucun mal-être à Milwaukee, il pose très justement la question de la responsabilité publique des chroniqueurs, qui colportent des rumeurs de la sorte devant des millions de téléspectateurs.

Damian Lillard says he’s happy in Milwaukee, but he has some off-court stuff that have been draining for him

“I saw somebody say “Dame’s not happy in Milwaukee” or something like that. And i know the truth. I love the situation that I’m in. I also know what i have going on… pic.twitter.com/yUrhwYCm0N

Ces déclarations surviennent dans un contexte particulier, juste avant le début de la série du premier tour des Playoffs entre les Bucks et les Pacers. Giannis Antetokounmpo ne s’est pas entraîné avec le groupe ce vendredi, et devrait de toute façon manquer les premiers matchs de la série. Lillard, qui a lui souffert d’une douleur à l’adducteur la semaine dernière, a déclaré se sentir mieux et prêt à tenir sa place dimanche. Il s’est entraîné avec le groupe de façon normale.

Sans le Grec, la pression est d’autant plus importante sur ses épaules. Il sera très probablement le premier pointé du doigt en cas de contre-performance, huit mois après son arrivée chez les Daims. Tyrese Haliburton & co sont outsiders, mais ont un historique victorieux face à Milwaukee cette saison, sur fond de rivalité naissante.

La série promet, et tous les regards seront tournés vers le numéro 0. S’il y a bien au moment où il faut avoir une montre parfaitement réglée, c’est maintenant.

