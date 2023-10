39 points pour ses débuts avec les Bucks, Damian Lillard a régalé cette nuit face aux Sixers. Historiquement, cette performance rejoint le haut du panier puisqu’il s’agit de la quatrième rencontre la plus prolifique de tous les temps, en NBA, pour un joueur disputant son premier match dans sa nouvelle équipe.

Cela reste à confirmer sur le long terme, bien sûr, mais ce matin Jon Horst et les dirigeants des Bucks se réveillent avec un grand sourire et ont probablement déjà oublié l’existence de Jrue Holiday. Pour son premier match sous les couleurs de Milwaukee, Damian Lillard a souhaité faire bon impression. Résultat : 39 puntos, 17 lancers francs réussis … sur 17 tentés (record de franchise égalé) et un money-time de patron pour assurer la win.

Des débuts convaincants qui se placent parmi les meilleurs de l’histoire de la Grande Ligue. Selon une statistique qui nous est délivrée par Zach Kram, il s’agît de la quatrième plus haute performance au scoring de l’histoire pour un joueur disputant son premier match pour une franchise.

Most points in 1st game with a new franchise in NBA history:

1. Kyrie Irving: 50 with the Nets

2. Kiki Vandeweghe: 47 with the Blazers

3. Wilt Chamberlain: 43 with the Warriors (NBA debut)

4. Damian Lillard: 39 with the Bucks tonight

— Zach Kram (@zachkram) October 27, 2023

Comme le prouve Kyrie Irving en en étant le recordman avec les Nets, cette statistique ne garantit pas que la suite de l’aventure avec la nouvelle franchise se passe aussi bien (oui, celle-là elle est gratuite), mais cela ne peut toutefois pas être considéré comme autre chose qu’un bon signe.

Parmi les performances mythiques d’un joueur pour son premier match sous ses nouvelles couleurs que cette statistique ne met pas en valeur, il ne faudrait pas oublier celle de Nate Thurmond avec les Bulls en 1975. 22 points, 14 rebonds, 13 passes décisives et 12 contres : le premier quadruple double de l’histoire et une bonne manière de rassurer son nouvel employeur.

Damian Lillard aura l’occasion de confirmer cette belle entrée en matière dès dimanche et la réception des Hawks à minuit (nouvelle) heure française.

Source texte : Zach Kram