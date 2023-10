Il n’y avait que deux matchs cette nuit en NBA mais… quels matchs ! Bucks – Sixers et Lakers – Suns, des stars qui manquaient à l’appel mais d’autres qui étaient bel et bien présentes et qui ont fait un vrai carnage. On vous raconte tout ça ?

Scores et stats de la nuit

Bucks – Sixers : 118-117 (les stats)

– Sixers : 118-117 (les stats) Lakers – Suns : 100-95 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Au repos !

Le highlight de la nuit

DAME CALLED GAME. https://t.co/ECeDl36Aem pic.twitter.com/sr8MWbz2mN

— NBA (@NBA) October 27, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #01 | Pick #03#NBA pic.twitter.com/b4REnpvFdW

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) October 27, 2023

Les classements

Le programme de ce soir