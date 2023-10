Il lui en fallait 37, il en a mis 37. Pas de victoire cette nuit pour Kevin Durant, défait par un vieil ami nommé LeBron James, mais KD tient tout de même son achievement ce matin : il est le nouveau 12è meilleur scoreur de l’histoire de la NBA.

Il y en aura quelques uns encore cette saison, des records battus, et on vous en a d’ailleurs dressé une petite liste juste ici.

Beaucoup de LeBron James quand on commence à rentrer dans ce genre de discussions all-time, mais si LeBron trône tout en haut du classement – entre autres – des meilleurs scoreurs de l’histoire, Kevin Durant est parmi les joueurs actifs son plus proche suiveur, proche étant un terme tout à fait relatif évidemment. Cette nuit en tout cas, KD a profité d’un match face aux Lakers dans lequel il était l’option offensive n°1, n°2 et n°3 de son équipe pour dépasser le légendaire Hakeem Olajuwon, l’un des meilleurs pivots de l’histoire et qui le devançait jusqu’il y a quelques heures au classement.

Un dernier panier qui compte pour du beurre au quasi buzzer cette nuit, qui compte pour du beurre face aux Lakers mais donc pas dans l’histoire. Une histoire au sein de laquelle l’ailier des Suns prend de plus en plus de place chaque saison, lui qui tourne à plus de 27 points par match depuis sa draft en 2007.

Le prochain objectif pour KD ? Gagner deux matchs de suite avec les Suns et pour cela, demander poliment à Devin Booker et Bradley Beal de ne pas se reposer dès le mois d’octobre. Plus sérieusement ? Les prochaines marches se nomment Elvin Hayes et Moses Malone, et les deux cubes devraient se voir doubler par Durantula d’ici douze à quinze matchs selon nos calculs non pas rénaux mais d’apothicaires.

Une défaite mais un record, on dirait le récit de la carrière de James Harden. Allez, sur cette punchline gratuite on vous laisse, parait que la boulangerie fait 3+1 gratuit sur les croissants pur beurre.