Chaque saison, des records sont battus. Chaque saison, de nouveaux milestones sont atteints. Et la campagne NBA 2023-24 n’échappera pas à la règle. Voici les principaux records qui risquent de tomber cette saison dans la Grande Ligue.

LeBron James atteint la barre des 40 000 points en carrière

Points en carrière :

38 652

La saison dernière, LeBron James est entré encore un peu plus dans l’histoire en dépassant Kareem Abdul-Jabbar pour le plus grand nombre de points marqués en carrière. Cette année, à 39 ans et si tout se passe bien, le King sera le premier joueur all-time à passer la barre des 40 000 points en carrière. Il lui manque 1 348 unités, un total qu’il devrait pouvoir atteindre sans trop de soucis. Pour info, James a marqué autour des 1 600 points au cours de ses deux dernières saisons, en seulement 55 matchs.

LeBron James is 1,348 points away from being the first and only player in the 40,000 point club. Should be able to accomplish this historic feat next season.

Good thing he didn’t retire. Too much history still to be written. 👑 pic.twitter.com/EyDZ2cEiFV

LeBron James premier joueur à totaliser 20 sélections au All-Star Game

Nombre de sélections All-Star :

1) LeBron James : 19

-) Kareem Abdul-Jabbar : 19

À égalité avec Kareem Abdul-Jabbar pour le plus grand nombre de sélections All-Star en carrière, LeBron James est sur le point de dépasser le légendaire pivot. On n’imagine pas un monde où le King n’est pas sélectionné pour le All-Star Game 2024 à Indianapolis, où il deviendra le premier joueur à atteindre la barre des 20 sélections au match des étoiles. Cela fait depuis… 2005 et sa saison sophomore que LeBron participe à la grande fête de mi-février.

Kevin Durant intègre le Top 10 des scoreurs all-time

Points en carrière :

8) Shaquille O’Neal : 28 596 points

…

10) Moses Malone : 27 409 points

…

13) Kevin Durant : 26 892 points

Kevin Durant était déjà en course pour intégrer le Top 10 all-time des scoreurs la saison dernière, mais des problèmes de blessure ont empêché KD d’y accéder. Ce n’est que partie remise puisque Durant ne possède que 517 points de retard sur Moses Malone. Autant dire que ça devrait être vite réglé. Easy Money peut même grimper jusqu’à la huitième place (1 704 points de moins que Shaq) s’il parvient à éviter l’infirmerie. Dans ce cas-là, il dépassera à la fois Hakeem Olajuwon, Elvin Hayes, Malone, Carmelo Anthony et O’Neal.

Kevin Durant is now No. 13 all-time in scoring. 🔥 pic.twitter.com/fBn2dpiwmZ

Nikola Jokic intègre le Top 5 all-time au nombre de triple-doubles

Triple-doubles en carrière :

3) Magic Johnson : 138

4 et 5) : LeBron James / Jason Kidd : 107

6) Nikola Jokic : 105

Champion de la discipline ces deux dernières saisons (19 et 29 triple-doubles en 2022 et 2023), Nikola Jokic va intégrer le Top 5 du classement des triple-doubles réalisés en carrière. C’est une certitude, la vraie question c’est plutôt de savoir jusqu’où il va monter. Vu son rythme, le Joker dépassera non seulement Jason Kidd mais sans doute aussi LeBron James, même si ce dernier est toujours en activité. Peut-il aller chercher le podium en dépassant Magic ? Pour cela, Jokic devra réaliser 34 triple-doubles cette année. Dur, mais pas impossible connaissant le bonhomme.

Russell Westbrook premier joueur à atteindre 200 triple-doubles en carrière

Triple-doubles en carrière :

1) Russell Westbrook : 198

Toujours dans la catégorie des triple-doubles, le spécialiste Russell Westbrook devrait devenir le premier joueur à atteindre la barre des 200 TD réalisés en carrière. Il ne lui en manque que deux à l’heure de ces lignes. Certes, son rôle aux Clippers est aujourd’hui réduit mais il possède toujours cette énergie et cette polyvalence pour réaliser quelques perfs en trois dimensions. La saison dernière, Brodie a terminé avec quatre triple-doubles au compteur.

James Harden et Russell Westbrook entrent dans le club des 25K au scoring

Points en carrière :

James Harden : 24 693

Russell Westbrook : 24 457

James Harden retrouvera-t-il Russell Westbrook aux Clippers ? On n’a pas la réponse à cette question, par contre on sait que les deux potos sont aux portes du club des 25K. Il manque 307 points au Barbu et 543 à Brodie pour atteindre la barre des 25 000 unités en carrière, des totaux que les deux joueurs ont toujours atteint depuis leur arrivée en NBA. Malgré l’incertitude qui entoure Harden, malgré le rôle réduit de Westbrook aux Clippers, ça va le faire.

Damian Lillard intègre le Top 5 all-time au nombre de tirs à 3-points

Nombre de tirs à 3-points en carrière :

5) Kyle Korver : 2 450

6) Damian Lillard : 2 387

Damian Lillard a changé d’équipe durant l’intersaison, mais il continuera à planter des missiles à 3-points avec les Bucks. Logiquement, Dame intégrera le Top 5 des shooteurs à 3-points les plus prolifiques de l’histoire, lui qui devrait atteindre sans trop de soucis la barre des 2 500 tirs primés en carrière. Cela fait en effet plusieurs années qu’il tourne autour des 250 shoots de loin. Ce total baissera peut-être un peu à Milwaukee puisqu’il ne devra plus tout faire en attaque, mais Lillard en plantera assez pour grimper potentiellement jusqu’à la quatrième place, détenue aujourd’hui par Reggie Miller (2 560).

On surveillera aussi les totaux de Klay Thompson (11e all-time aujourd’hui, avec 2 213 tirs primés en carrière), qui devrait se rapprocher très sérieusement du Top 5.

Logo Lillard (Bucks version)

Giannis' reaction 🤣pic.twitter.com/EFLo5eALnz

Trae Young devient le meilleur tireur à 3-points & passeur de l’histoire des Hawks

Nombre de tirs à 3-points chez les Hawks :

1) Mookie Blaylock : 1 050

…

3) Trae Young : 884

167. Voilà le nombre de tirs à 3-points qui manquent à Trae Young pour que ce dernier devienne le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire des Hawks. Peut-il en planter autant ? L’an passé, Ice Trae en a mis 154. L’année d’avant ? 233. Bref c’est largement jouable.

Nombre de passes décisives chez les Hawks :

1) Doc Rivers : 3 866

…

3) Trae Young : 3 285

Autre record qui est dans les cordes de Trae Young : celui des assists. Le meneur possède 581 passes décisives de moins que Doc Rivers à l’heure de ces lignes, un total qu’il a largement dépassé au cours des deux dernières saisons (737, 741).

Zach LaVine devient le meilleur tireur à 3-points de l’histoire des Bulls

Nombre de tirs à 3-points chez les Bulls :

1) Kirk Hinrich : 1 049

2) Zach LaVine : 935

Zach LaVine va entamer sa septième saison chez les Bulls, saison dans laquelle il deviendra probablement le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire de Chicago. Celui qui a atteint la barre des 200 tirs primés lors de deux des trois dernières années n’a que 114 paniers de retard sur Kirk Hinrich. Donc sauf blessure, ça va passer.

Myles Turner devient le meilleur contreur de l’histoire des Pacers

Nombre de contres chez les Pacers :

1) Jermaine O’Neal : 1 245

2) Myles Turner : 1 124

Véritable machine à contres depuis son arrivée dans l’Indiana en 2015, Myles Turner est rapidement monté dans la hiérarchie des meilleurs shot blockers de l’histoire des Pacers. La preuve, il est aujourd’hui deuxième, juste derrière Jermaine O’Neal. Et à la fin de la saison 2023-24, il y a de bonnes chances qu’il soit sur le trône. Pour cela Turner doit accumuler 122 contres, un total qu’il a dépassé lors de quatre des cinq dernières saisons.

Paul George devient le meilleur tireur à 3-points de l’histoire des Clippers

Nombre de tirs à 3-points chez les Clippers :

1) Eric Piatkowski : 738

…

5) Paul George : 577

C’est pas gagné, surtout quand on connaît l’historique de blessure de Paul George, mais il existe un scénario dans lequel PG est le meilleur tireur à 3-points de l’histoire des Clippers à la fin de la saison 2023-24. Il lui manque aujourd’hui 162 tirs primés pour dépasser la légende Eric Piatkowski. Voici le nombre de 3-points marqués par George depuis qu’il est à Los Angeles, saison par saison : 157, 171, 91, 158. Alors, il le fait ou pas ?

Giannis Antetokounmpo bat le record des Bucks pour le nombre de paniers et de rebonds

Nombre de paniers chez les Bucks :

1) Kareem Abdul-Jabbar : 5 902

2) Giannis Antetokounmpo : 5 895

Encore un record que le grand Kareem Abdul-Jabbar va perdre. Ne possédant que sept paniers de retard sur KAJ chez les Bucks, Giannis Antetokounmpo devrait prendre la première place du classement dès le premier match de la saison.

Nombre de rebonds chez les Bucks :

1) Kareem Abdul-Jabbar : 7 161

2) Giannis Antetokounmpo : 6 891

Parmi tous les records de franchise que possède déjà le Greek Freak, il faudra bientôt ajouter celui de meilleur rebondeur. Encore une fois, Giannis va dépasser Abdul-Jabbar, qui n’a qu’une maigre avance sur Antetokounmpo (270 rebonds). Normalement, après le premier tiers de la saison régulière, ce sera torché.

Steph Curry has logged a lot of minutes with the Warriors. 😮 pic.twitter.com/mTUuUVhLuV

Stephen Curry devient le joueur avec le plus de minutes dans l’histoire des Warriors

Nombre de minutes chez les Warriors :

1) Nate Thurmond : 30 735

2) Stephen Curry : 30 302

On ne compte plus les records de franchise que possède Stephen Curry avec les Warriors, mais il en aura très bientôt un de plus : celui du nombre de minutes sous le maillot des Dubs. Pas le plus prestigieux certes, mais un record qui exprime bien la fidélité et la longévité de Steph avec Golden State. Le meilleur sniper de l’histoire a besoin de 434 minutes pour dépasser Nate Thurmond.