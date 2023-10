Vidéo : les highlights de Devin Booker lors des Playoffs 2022-23

Alerte cartons offensifs ! Devin Booker… Ce genre de joueur capable de s’enflammer à tout moment, même après avoir balancé 5 briques de suite. Entre ses tirs clutch pour sauver la baraque, ses pull-ups de superstar dont il a le secret, et quelques dunks bien méchants sur des truffes de marque, Devin Booker reste un sacré client dans la catégorie des highlights !

D-Book continue de mettre tout le monde d’accord au fil des années. Longtemps considéré comme un simple scoreur dans une équipe qui perd, la superstar de l’Arizona a enfin réussi à mettre Phoenix sur la carte NBA. Un dribble clinique, une mécanique de tir robotisée, et du bon trashtalking comme on l’aime. Le style si particulier de Booker le place clairement comme l’un des joueurs les plus agréables à regarder dans cette ligue. D’autant plus que la panoplie est bien complète pour se faire des compil’ sans modération.

Il aura tout de même beaucoup de poids sur les épaules cette saison avec l’arrivée de Bradley Beal aux Suns. On en attend pas mal de lui des deux côtés du terrain pour que Phoenix figure parmi les meilleurs bilans de la ligue en sécurisant d’office un bon spot de Playoffs. En tout cas, lorsqu’on regarde le reste de l’effectif, hormis le trio de superstar, on se dit que la détresse offensive peut rapidement arriver en cas de pépin physique. De quoi se régaler devant plusieurs performances mythiques du Book qui décide de prendre le jeu à son compte. Vous le voyez arriver le match à 50 points au bout de deux semaines ?