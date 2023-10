82 matchs, du 24 octobre 2023 au 14 avril 2024. 82 matchs par franchise, 30 franchises, 15 joueurs par franchises. 450 joueurs. 30 previews en 30 jours, et pour ces previews 5 questions par franchise. 150 questions. Faut être doué en calcul hein. Aujourd’hui ? Les cinq grandes questions des Phoenix Suns pour la saison NBA 2023-24 !

Kevin Durant et Bradley Beal, si le physique va tout va ?

Le saviez-vous : depuis 2019, Kevin Durant n’a jamais joué plus de 55 matchs dans une saison régulière, tandis que Bradley Beal n’a pas dépassé les 60 sur la même période. La faute à divers bobos ces dernières années. Dans le cas de Beal, cela s’est même répercuté sur son niveau de jeu, lui qui n’a pas été All-Star au cours des deux dernières saisons. Âgés respectivement de 35 et 30 ans, KD et Bealou sont aujourd’hui des vétérans qui ont beaucoup de kilomètres dans les jambes, et il est donc tout à fait légitime de se poser des questions sur la durabilité des deux stars. S’ils repassent par la case infirmerie, ce sera évidemment plus compliqué pour les Suns de trouver leur équilibre. Mais s’ils évitent les blessures, ça peut faire mal sachant qu’un certain Devin Booker évolue également à leurs côtés.

KD – Beal – Booker, le trio le plus fort de NBA ?

Avec Kevin Durant, Bradley Beal et Devin Booker, on est potentiellement sur le trio le plus létal de toute la NBA. On a déjà vu la saison dernière à quel point KD et Book pouvaient faire mal à deux, désormais ils possèdent Beal avec eux. Et ça devrait faire des ravages en attaque. Sans forcément rentrer dans l’aspect tactico-technique (si ça vous intéresse vous pouvez cliquer juste ici, et juste là), on peut dire sans sourciller que la puissance offensive de ce trio est flippante : Kevin Durant est l’un des meilleurs scoreurs de l’histoire et peut s’adapter à n’importe quel style de jeu, Devin Booker devient un all-around player de plus en plus redoutable et efficace, tandis que Bradley Beal va enfin avoir ce gros soutien offensif qui lui manquait à Washington. On n’a pas trop de doutes sur le fait que ces trois-là vont s’entendre : il y a trop de talent pour que ça ne fonctionne pas, et puis chacun semble prêt à faire les sacrifices nécessaires pour le bien du collectif. Reste à le matérialiser sur les parquets.

Frank Vogel peut-il faire oublier Monty Williams ?

Monty Williams n’a pas survécu à la nouvelle élimination des Suns en demi-finale de Conférence Ouest, la deuxième consécutive, la deuxième après être passé complètement au travers dans un match à élimination. Mais ce n’est pas pour autant qu’il faut oublier tout ce que Monty a fait pour remettre Phoenix sur le droit chemin. Avec l’aide de certains vétérans (en particulier Chris Paul), il a transformé les Suns de Devin Booker et Deandre Ayton en contender – avec une qualif’ en Finales NBA on le rappelle – après plusieurs années dans les bas-fonds de l’Ouest. Ce n’est pas un hasard si Detroit s’est jeté sur Monty en lui offrant un véritable pactole pour s’attacher ses services. Tout ça pour dire que le nouveau coach des Cactus, Frank Vogel, n’aura pas la tâche facile dans son objectif de faire mieux que son prédécesseur. Réputé pour être avant tout un coach défensif, champion NBA en 2020 aux Lakers, Vogel devra imposer sa patte pour répondre aux doutes qui subsistent sur la défense des Suns, et ainsi maximiser le roster hyper talentueux (mais nouveau) de Phoenix.

Mat Ishbia, le meilleur propriétaire de la Ligue ?

Depuis qu’il a racheté les Suns en décembre 2022, le nouveau propriétaire Mat Ishbia a véritablement changé le visage de la franchise à base de gros transferts et d’importants changements. Il est très agressif, il est très ambitieux, et n’a pas peur de prendre des décisions radicales pour emmener les Suns au sommet de la NBA. Quoi qu’il en coûte. C’est ainsi que les Cactus se retrouvent aujourd’hui avec un monstre à trois têtes Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal, accompagné d’un effectif à la hauteur des ambitions. Alors, Ishbia meilleur proprio de la NBA ? C’est trop tôt pour le dire. S’il y a une première bannière de champion au sommet du Footprint Center dans les deux-trois années à venir, on pourra débattre. Par contre, si son all-in ne fonctionne pas, les Suns pourraient vite payer leur stratégie du “tout pour le court terme”, et à ce moment-là c’est vers Mat Ishbia que les regards frustrés se tourneront.

Il se passe quoi si les Suns ne sont pas champions ?

L’objectif à Phoenix est clair : c’est le titre ou rien. Et souvent, quand c’est comme ça, il peut y avoir de grosses conséquences si l’objectif n’est pas atteint. Chez les Suns, le noyau devrait rester le même quoi qu’il arrive dans quelques mois : Kevin Durant et Bradley Beal sont sous contrat jusqu’en 2026 minimum, Devin Booker a signé sa supermax extension l’an dernier, tandis que le coach Frank Vogel vient à peine d’arriver. Mais au niveau du supporting cast, ce n’est pas la même histoire. Exceptés Jusuf Nurkic et Nassir Little (récemment arrivés de Portland dans le cadre du transfert de Deandre Ayton), le roster est composé de role players qui possèdent quasiment tous des contrats courts (souvent des contrats de deux ans, avec une player option). Autant dire qu’il risque d’y avoir du turnover si ça ne marche pas, ce qui n’est d’ailleurs pas idéal pour construire de la continuité. Il ne faut pas exclure non plus un nouveau gros coup de Mat Ishbia, prêt à tout pour monter sa superteam malgré les nouvelles limites du CBA pour les franchises les plus dépensières.