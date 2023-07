Dans la foulée de plusieurs transferts réalisés par les Suns hier, l’insider de The Athletic Shams Charania a annoncé que Phoenix prévoyait de faire de Bradley Beal son meneur titulaire. On fait le point sur les causes et les conséquences de cette décision.

Les Suns ont encore été actifs sur le marché de transferts hier. L’information principale à retenir, ce n’est ni l’arrivée de Bol Bol, ni les seconds tours récupérés, mais la décision de positionner Bradley Beal en tant que meneur titulaire. Suite aux départs de Chris Paul et Cameron Payne, Phoenix a en effet décidé de décaler Big Panda sur le poste 1 devenu vacant. Un choix fort vis-à-vis du joueur, mais aussi du reste de l’équipe et avant tout de Devin Booker.

C’est effectivement plutôt Book qu’on s’attendait à voir évoluer à la mène, lui qui affiche de très belles qualités de playmaking depuis son arrivée en NBA. Avec une moyenne de 5,5 passes par match (et 7,2 en playoffs) l’an dernier, il a montré toute sa capacité à gérer l’animation offensive de son équipe lorsque Chris Paul était absent. Malgré cela, Phoenix a fait le choix de le maintenir à son traditionnel poste 2.

Cette décision surprenante peut être interprétée comme une manière d’affirmer que D-Book est et restera l’option offensive n°1. des Suns. Auteur d’une campagne de playoffs exceptionnelle avec 33,7 points par match à 58,5% au tir dont 50,8% de loin, il a montré qu’il était l’un des meilleurs attaquants de la planète. Phoenix a donc décidé de le dispenser des responsabilités de meneur de jeu et de le laisser au poste où il est le plus efface afin qu’il se concentre sur sa mission principale : scorer, scorer et encore scorer. De cette manière, on peut voir se dessiner une certaine hiérarchie offensive chez les Suns : Booker, Durant, Beal. In that order. La mission sera également défensive pour Beal, plus à l’aise sur le vis-à-vis adverse qu’un Devin Booker.

Cela ne veut évidemment pas dire que KD et D-Book n’auront pas souvent la gonfle dans les mains, bien au contraire. Les deux joueurs restent d’excellents porteurs de balle qui pourront épauler Bradley Beal si celui-ci galère un peu sur son nouveau poste de meneur et lorsqu’il se repose. D’ailleurs, Big Panda à la mène, on en pense quoi ?

Avant tout, il faut noter que Beal a très peu évolué à ce poste durant sa carrière, environ 10% de son temps de jeu selon les stats de Basketball Reference. Le bonhomme est avant tout un scoreur et risque donc de manquer de repères au poste 1 à l’entame de la saison… même s’il pourra compter sur des qualités de playmaking et de ball-handling évidentes. Avec près de 6 passes décisives de moyennes sur les deux dernières saison, l’ancien des Wizards n’est pas maladroit lorsqu’il s’agit de faire vivre la balle et de servir ses coéquipiers. Le potentiel et les qualités sont là… à lui et Phoenix de tout mettre en oeuvre pour les exploiter !

À noter que selon Tim Bontemps d’ESPN, les Suns prévoient également d’accorder des minutes à Jordan Goodwin à la mène en sortie de banc. Si l’expérience s’avère concluante, Booker devrait être totalement exempté du poste de meneur, mais pourrait bien y passer quelques minutes derrière Beal si Goodwin n’apporte pas les garanties nécessaires, notamment en playoffs.

Pas de point guard Booker, c’est Bradley Beal qui occupera le poste meneur titulaire à Phoenix la saison prochaine. Ici, on a envie de donner une chance au projet, mais on reste méfiants parce que cela va demander à Big Panda de gros changements dans sa manière de jouer et de monopoliser la gonfle. Le débat est ouvert !

