Devin Booker a planté 295 points sur les 8 premiers matchs de Playoffs, une première depuis… Michael Jordan

Tout simplement dans la zone face à Denver cette nuit, Devin Booker semble injouable sur ces Playoffs 2023. L’arrière des Suns a inscrit 295 points sur les huit premiers matchs de postseason. Le dernier à avoir fait mieux ? Un certain Michael Jordan.

En feu, tout simplement EN FEU. Mais qui pourra bien calmer Devin Booker sur ces Playoffs ? Si Phoenix est toujours en vie face à Denver, la franchise le doit en grande partie à son jeune prodige. Auteur de 47 points à 20/25 au tir cette nuit, Booker pousse la pyromanie à un niveau élite.

Déjà incroyable au premier tour face aux Clippers, “Armani” tourne à… 36,9 points de moyenne sur ces Playoffs 2023, à 60% au tir ! Le mec joue à 2K mais dans la réalité en fait. Au nombre total de points inscrits cela fait 295 sur les huit premiers matchs de sa campagne de Playoffs et c’est du jamais vu depuis 1990 et… Michael Jordan.

Devin Booker a scoré 294 points au total en 8 matchs des Playoffs 2023. C’est quand la dernière fois qu’on a vu un joueur scorer plus de points sur ses 8 premiers matchs de Playoffs ? 1990. Un mec pas trop mauvais. On l’appelait Michael Jordan. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 6, 2023

Rejoindre un club qui inclut His Airness, on a vu pire pour Booker. En 1990, MJ avait lui planté 325 points en 8 huit matchs, éliminant les Bucks et les Sixers pour finalement perdre sur le fil face aux Pistons d’Isiah Thomas, futur champion NBA. On notera cependant que la perf de Jordan n’est pas la meilleure dans l’histoire de la Ligue. Jerry West avait inscrit 349 points sur les huit premiers matchs de la campagne de Playoffs 1965. On parle juste de 43,6 points de moyenne hein… Du grand n’importe quoi.

Most points in the first 8 games of a playoff run: 1. Jerry West (1965) – 349

2. Michael Jordan (1990) – 325

3. Michael Jordan (1988) – 315

4. Elgin Baylor (1961) – 301

𝐓𝟓. 𝐃𝐄𝐕𝐈𝐍 𝐁𝐎𝐎𝐊𝐄𝐑 (𝟐𝟎𝟐𝟑) – 𝟐𝟗𝟓

T5. Wilt Chamberlain (1962) – 295 Absolutely absurd company pic.twitter.com/Q9BONkGdSQ — Shane Young (@YoungNBA) May 6, 2023

Devin Booker peut-il inverser la tendance et qualifier les Suns pour la Finale de Conférence ? La victoire de ce soir donne de l’espoir aux fans, mais il va falloir confirmer dès le Game 4 avant d’aller chercher une victoire dans le Colorado, une salle qui ne réussit pour le moment pas aux Cactus cette saison (2 défaites en régulière et 2 défaites en Playoffs).

Source texte : Shane Young / Forbes Sport