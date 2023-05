Un cran au-dessus des Sixers cette nuit, les Celtics ont lâché une belle performance collective pour s’imposer à Philadelphie dans le Game 3. Mais au milieu de cette belle partition, plusieurs individualités ont brillé, dont Jaylen Brown. Retour sur la prestation hyper solide de JB des deux côtés du terrain.

Après le festival de James Harden lors du Game 1 à Boston (45 points), le coach des Celtics Joe Mazzulla a réalisé un ajustement simple mais très efficace : il a décidé de mettre Jaylen Brown en défenseur principal sur le Barbu, rôle qui était initialement donné à Marcus Smart. Si ce dernier est évidemment une référence en défense, la taille de Brown (5 centimètres de plus que son pote) et son envergure représentent des atouts non-négligeables dans cette mission. Résultat ? Le Barbu reste sur deux matchs à… 5/28 au tir, pour deux défaites des Sixers.

“Il faut donner un coup de chapeau à JB. Il a lancé le momentum pour nous. Il a tout de suite donné le ton. On a juste eu à suivre son leadership.” – Marcus Smart sur Brown, après le Game 2

Jaylen Brown n’est pas la seule raison des galères d’Harden, la défense collective de Boston étant bien au point depuis deux matchs. Mais il en est la première. Et cette nuit encore, Brown a réussi à pourrir la vie du Barbu à travers son intensité défensive, quand Ramesse avait le ballon mais aussi quand il ne l’avait pas. Harden n’a jamais trouvé son rythme, il a été hésitant toute la soirée, il a fait beaucoup de mauvais choix, et avec lui c’est tout Philadelphie qui a coulé.

Can’t get over Jaylen Brown’s defense this game. Was picking Harden up full court. Energy Shifter ⚡️ pic.twitter.com/gmHt12X1SJ — ☘︎ (@CelticsRepublic) May 4, 2023

La beauté de la performance de Brown dans le Game 3, c’est que sa grosse responsabilité défensive n’a pas impacté sa production en attaque. Comme dans le deuxième match, Jaylen a lâché une grosse perf’ des deux côtés du terrain : 23 points, 7 rebonds, 5 passes, 1 interception, 1 contre, le tout à 8/18 au tir et 7/7 aux lancers-francs.

L’ailier des Celtics s’est notamment illustré dans le deuxième et troisième quart-temps, où Boston a vraiment fait la différence (29-21 puis 31-27). Non seulement James Harden a galéré à attaquer sur lui, mais en plus Brown l’a dominé de l’autre côté du terrain histoire de lui faire vivre une soirée cauchemar. Jaylen a également regardé le MVP Joel Embiid droit dans les yeux avant de s’aventurer dans la raquette du Camerounais, pour scorer à plusieurs reprises (sans oublier d’apporter son soutien dans le plan anti-Embiid des Celtics). Et comme si ça ne suffisait pas, JB s’est occasionnellement transformé en playmaker pour sortir son meilleur match des Playoffs à la passe. Bref, une prestation bien bien complète comme on les aime.

Au final, la seule chose qui a perturbé Brown cette nuit, ce sont les fautes (5 en 34 minutes). Mais pour le reste, JB a coché toutes les cases.

Jaylen Brown (23 PTS, 7 REB, 5 AST) comes up big as the @celtics secure a 2-1 series lead with a Game 3 win! PHX/DEN Game 4 | Sun, 3:30pm/et on ESPN pic.twitter.com/S4thXfaeB8 — NBA (@NBA) May 6, 2023

Cette performance est dans la continuité des très jolis Playoffs réalisés par Jaylen Brown jusqu’ici. Alors que les Celtics ont cette fâcheuse tendance à être irréguliers, JB réalise lui une campagne très très propre avec près de 26 points, 5,3 rebonds, 3,4 passes et 1,2 steal de moyenne, à 54,5% au tir dont 49% à 3-points.

On en connaît un qui prépare très bien le terrain en vue de ses prochaines négociations contractuelles, prévues pour cet été.