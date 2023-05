Alors que la série entre Warriors et Lakers s’exporte du côté de Los Angeles pour les matchs 3 et 4, Klay Thompson compte bien sortir le grand jeu. Le Splash Bro a trouvé une motivation supplémentaire face aux Angelinos : honorer Kobe Bryant.

Disparu en 2020 dans un tragique accident d’hélicoptère, Kobe Bryant a été un modèle et une idole pour beaucoup de joueurs de la Ligue. Natif de L.A., avec un père qui a gagné deux titres chez les Purple and Gold, Klay Thompson fait partie de cette génération qui a grandi en rêvant d’égaler les exploits du Black Mamba sur les parquets NBA. La star des Lakers a été l’exemple à suivre pour l’arrière des Warriors et celui-ci ne cache pas son admiration pour son aîné. En conférence de presse, Klay a expliqué qu’il comptait rendre hommage à Kobe en brillant dans l’ancienne salle de son joueur préféré lors des prochains matchs de la série. Des propos rapportés par Clutch Points.

“I’m a huge Kobe [Bryant] fan. He was my biggest inspiration. I’m just going to play my hardest to honor him and Gigi cause without his play and me viewing his tenacity on the court, I would not be the athlete I am today.”

Klay Thompson on playing in LApic.twitter.com/6rOS2RXz4W

