Klay Thompson va bien revenir dimanche contre les Cavs : officialisation attendue dans la journée, ça chauffe, ça chauffe !

Cette fois-ci, c’est la bonne. Extrêmement attendu par la planète basket et bien évidemment la fanbase des Warriors, le retour de Klay Thompson se fera bien dimanche soir au Chase Center pour la rencontre entre les Dubs et les Cavaliers. Let’s goooooooooo !

C’est pressenti depuis plusieurs jours, ça devrait être officialisé dans la journée. D’après Shams Charania et Anthony Slater de The Athletic, les Warriors vont normalement faire une annonce en bonne et due forme ce samedi pour confirmer le grand retour de Klay Thompson demain, au Chase Center, pour le match contre Cleveland. Après deux ans et demi d’absence, un ligament du genou déchiré et une rupture du tendon d’Achille, le Splash Bro est donc sur le point de franchir la ligne d’arrivée, dans ce qui promet d’être un moment absolument épique à San Francisco. On parle évidemment de l’un des visages de la dynastie Warriors, du fidèle compagnon de Stephen Curry, de l’un des meilleurs shooteurs de l’histoire, et d’un quintuple All-Star qui était dans son prime au moment de sa première grosse blessure lors du Game 6 des Finales NBA 2019 face aux Raptors. Autant d’éléments qui font que le retour de Thompson est très très attendu à travers la NBA, même si on imagine que les défenses adverses ne sont pas enchantées à l’idée de devoir affronter à nouveau le sniper de 31 ans. Les Cavaliers vont être les premiers à croiser sa route demain, et ils auront ainsi un premier aperçu de la forme du bonhomme après deux saisons blanches.

On dit « un aperçu » car évidemment, Klay Thompson ne va pas revenir pour jouer tout de suite 40 minutes et évoluer à un niveau All-Star des deux côtés du terrain. Faudra lui laisser un peu de temps pour retrouver le rythme car même s’il a bossé comme un dingue pour revenir avec la meilleure condition physique possible, rien ne peut remplacer un vrai match NBA. Le coach Steve Kerr l’a annoncé dernièrement, Klay va être limité entre 15 et 20 minutes dans un premier temps tout en évitant les back-to-backs. Sachant qu’il a un jour planté… 37 points en un quart-temps, ce n’est pas ça qui va rassurer les prochains adversaires de Golden State mais ça montre bien les précautions prises par les Warriors. Ces derniers ont en tout cas estimé que le bon moment est désormais arrivé, un sentiment confirmé par un récent scrimmage réalisé la semaine dernière en remplacement du match reporté face à Denver. Au cours de celui-ci, dans des vraies conditions de match et aux côtés des titulaires habituels de Golden State, Klay se serait montré bien en jambes si l’on en croit les infos de The Athletic. De quoi donner définitivement le feu vert à Thompson pour son retour. Retour qui pourrait donner un coup de boost aux Warriors après deux défaites consécutives (et trois défaites en cinq matchs) qui ont fait « chuter » Golden State à la deuxième place de l’Ouest derrière Phoenix.

Le retour de Klay Thompson, c’est prévu dans la nuit de dimanche à lundi à 2h30 du matin du côté du Chase Center. Après plus de 940 jours loin des parquets NBA, le Splash Bro est enfin sur le point de revenir pour faire cramer de la ficelle. On y est les amis, ON Y EST !

