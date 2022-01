Klay Thompson devrait jouer 15/20 minutes pour commencer : rythme tranquille, pas de back-to-backs, qui va piano va sano

Alors que le retour de Klay Thompson est pressenti pour dimanche, Steve Kerr a lâché quelques indications sur la manière dont il va utiliser son sniper. On connaît des fans qui sont impatients du côté de la Baie.

Déjà plus de deux ans que Klay Thompson n’a pas mis un pied sur un parquet NBA. La dernière fois ? C’était en 2019 pour le Game 6 des NBA Finals face aux Toronto Raptors, où il était bouillant dans une Oracle Arena en feu. Les supporters des Raptors avaient très envie de fracasser leur TV en le voyant enchainer les filoches, ils étaient à deux doigts de le renommer Klay Thomson. Malheureusement, mauvaise réception sur son genou et craque ! Ligament croisé, retour prévu pour la saison 2020-2021. On vient de vivre un an sans Klay, ça commence à faire long. Au camp d’entraînement, tous les feux sont au vert. Mais bon, quand tu as la poisse, tu as la poisse. Rebelote, cette fois-ci, c’est son tendon d’Achille qui lâche. Et hop, une année supplémentaire sans le Splash Brother. Là, ça y est, son comeback est plus qu’imminent. Le dimanche 9 janvier 2022 devrait signer le retour du sniper en NBA. Cependant, Steve Kerr préfère rester prudent concernant celui qui fait partie de notre top 10 shooteurs all-time. En deux ans et demi sans jouer, le natif de Los Angeles doit reprendre l’habitude d’enchaîner les efforts. Le coach des Warriors a déclaré qu’il espérait pouvoir faire jouer Klay entre 15 et 20 minutes pour cette grande première. Concernant les back-to-backs, il semblerait que ce soit cuit. Du coup, l’acolyte de Steph Curry va devoir, certains soirs, admirer ses collègues défoncer à-peu-près tout le monde depuis le banc.

Steve Kerr said “my guess” is Klay Thompson will play around 15-20 minutes in his return and “there’s a good chance” they’ll rest him on one side of back-to-backs as he gets back into the flow. — Anthony Slater (@anthonyVslater) January 5, 2022

Si son retour ne s’est pas fait dans l’urgence, c’est aussi parce que les Warriors, comment dire… écrasent la concurrence. Premiers de la Conférence Ouest, premiers de la NBA, deuxièmes au net rating, premiers aux passes décisives… Bref, c’est un véritable rouleau compresseur et ça rappellerait presque 2018. Malgré un Steph Curry à la ramasse (non), les pensionnaires du Chase Center pratiquent un basket aussi doux et agréable qu’une Danette vanille. Il n’y a pas un seul gars de l’effectif qui ne contribue pas. Jordan Poole n’est plus Jordan Piscine, Andrew Wiggins est devenu un défenseur accompli… Et dieu sait que ce n’était pas gagné. Gary Payton II fait clairement honneur à son papa. Mais surtout, l’âme de cette équipe, le gars qui gueule sur tout le monde en ayant un vrai impact (coucou Pat Bev), Draymond Green. Un joueur dont on ne parle pas assez, mais qui est sans doute l’un des plus valuables de la ligue. Aussi valuable que le citron sur les merguez (promis ça apporte une autre dimension à vos barbeuk), il aide parfaitement Steph et sa bande dans tous les petits compartiments du jeu. Curry, Green, Iguodala, Steve Kerr aux manettes, on connaît un Splash Bro qui devrait vite se sentir chez lui sur le terrain.

Klay Thompson ne pouvait pas rêver mieux comme retour. Il va pouvoir reprendre le rythme tranquillement, dans une équipe en béton armé. Attention à la concurrence, car si Klay revient dans ses standards d’ici la fin avril, les Warriors vont vite devenir imprenables sur 7 matchs.

Source texte : The Athletic / Anthony Slater