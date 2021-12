NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les shooteurs ! Apéro TrashTalk

LUNDI, C’EST TOP 10 ALL-TIME ! Au programme, des updates de certains grands thèmes qui ont déjà eu droit à leur Top 10 mais qui méritent d’être revus car le classement a évolué voire a été chamboulé par les performances des dernières années. Allez, c’est parti !

Recevoir le ballon aux sept mètres, armer, puis dégainer. Cette sensation, beaucoup la connaissent mais peu sont capables de l’élever au rang d’art. Nous sommes tous des shooteurs à proprement parler, puisqu’à partir du moment où l’on shoote, cette dénomination nous est confiée. Mais ce que chacun entend véritablement par shooteur, c’est une silhouette qui en plus d’être très douée dans cette discipline, en fait l’arme numero uno de son jeu. Alors, qui de Reggie Miller, Dirk Nowitzki ou Ray Allen parviendra à garder la tête hors de l’eau face à l’insolence grandissante d’une nouvelle génération qui n’a absolument rien à envier à ses ainés ? A contrario, où se situeront les Klay Thompson, Kevin Durant et Kyrie Irving ? Du James Harden dans ce Top ? Le trône est-il assuré à Stephen Curry ? Un J.J. Redick dans le tableau ? Tout de suite, on update donc un Top 10 vieux de presque six ans : c’est parti !

