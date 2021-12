Greg Monroe de retour en NBA ! Contrat de dix jours signé avec les Wolves, la papatte gauche is back

C’est décidément le bal du retour des glorieux anciens. Après Joe Johnson ou Isaiah Thomas ces derniers jours, c’est donc ce bon vieux Greg Monroe qui débarque cette fois-ci dans le Minnesota pour pallier la cavalcade d’absences chez les Wolves. Une fois de plus ça ne révolutionnera pas le game, mais une fois de plus ça fait toujours sourire de voir nos vétérans sûrs de retour pour faire une bise à la NBA.

Josh Smith, Nick Young, J.R. Smith, Shawn Kemp ou Kareem Abdul-Jabbar, voilà une liste de noms qui pourrait bien apparaître bientôt sur les TL des insiders américains tant les franchises de NBA rivalisent actuellement d’originalité pour avoir dix mecs en short chaque soir. Les Wolves ? Obligés de faire avec les absences de Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards, D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt, Patrick Beverley, Taurean Prince et Jean-Loup Wolf, le board de Minny a donc fait appel ces dernières heures à… Greg Monroe, LE Greg Monroe, celui-là même qui faisait les beaux jours – vite fait – des Pistons au milieu des années 2010, l’époque où l’inventeur du spacing se tapait des PLS chaque soir devant les performances du frontcourt Monroe / Josh Smith – Drummond. Vrai intérieur dur au mal, terrien, doté de mains de velours, le Gregos tournait à l’époque en 15/10 environ et se plaçait ainsi dans la catégorie des intérieurs dominateurs, sans pour autant exploser tel un All-Star néanmoins. Parti par la suite découvrir les forêts du Wisconsin, Monroe valdinguera pour finir entre Phoenix, Boston, Toronto et Philadelphie, fini pour le haut niveau comme dirait l’autre, principalement car son jeu tout en lenteur ne correspond plus vraiment aux standards actuels de la Ligue.

Passé par l’Europe depuis quelques saisons (Bayern Munich et Khimki Moscou) et parmi les vieilles gloires qui tentent de ne pas rouiller en G League (dernièrement avec les Wizards B), Greg Monroe est donc de retour en NBA et aura l’occasion de croiser durant son CDD les Celtics (ce soir), les Knicks, le Jazz, les Lakers, les Clippers et le Thunder à deux reprises avant de, pourquoi pas, briguer un deuxième mandat dans le Minnesota ou ailleurs si l’air des Stazounis lui convient et si, mieux encore, ses perfs mettent la puce à l’oreille de malins coaching staffs. Plaisir en tout cas de retrouver sur les parquets les mimines bien sûres de l’un des visages connus de la NBA de jadis, même si le décalage pourrait être assez terrible pour le joueur qui va désormais sur ses 32 ans.

Rendez-vous ce soir pour apercevoir Greg Monroe en tenue et, soyons fou, en short face aux Celtics. La bonne nouvelle ? C’est qu’il aura droit pour son retour à l’une des raquettes les plus friables de la Ligue, alors à demain pour analyser en profondeur le 18/11 de GM à 8/10 au tir ?