Klay Thompson pourrait faire son grand retour dimanche contre les Cavs : on attend confirmation, mais ça commence à sentir très bon

On l’attend avec impatience. On surveille chaque update depuis des semaines et même des mois. Mais ça y est, le retour de Klay Thompson semble tout proche. D’après les dernières news en provenance de la Baie de San Francisco, le Splash Brother pourrait être sur le parquet ce week-end !

Il y a une quinzaine de jours, trois dates avaient été mises en avant concernant le futur retour de Klay Thompson sur les parquets : le 3 janvier (spoiler c’était trop tôt, Klay ne jouant pas ce soir contre le Heat), le 9 et enfin le 18. Trois dates correspondant à des matchs à la maison pour Golden State, le sniper voulant retrouver les terrains devant son public. « Les fans le méritent » déclarait Klay il y a quelques jours, et ces fans pourraient recevoir leur cadeau ce dimanche. En effet, d’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, l’optimisme est palpable au sein de la franchise californienne concernant la disponibilité de Klay face aux Cavaliers. Après deux ans et demi loin des parquets suite à une rupture d’un ligament du genou puis une déchirure du tendon d’Achille, Thompson semble donc enfin arriver au bout du tunnel, même si une confirmation est attendue. Toujours selon Woj, la décision finale sera prise quand les Warriors reviendront à San Francisco après deux déplacements consécutifs du côté de Dallas et de la Nouvelle-Orléans. Rendez-vous donc vendredi pour être fixé. Si jamais le retour est encore repoussé, il faudra probablement patienter une dizaine de jours supplémentaires, la prochaine rencontre à domicile de Golden State étant prévue le 18 janvier face à Detroit après un road-trip de quatre rencontres.

There’s optimism Golden Warriors guard Klay Thompson will make his return vs. the Cleveland Cavaliers on Sunday, sources tell ESPN. A final decision is expected once the Warriors return from a two-game trip on Friday. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 3, 2022

Que ce soit le 9 – et on l’espère de tout cœur – ou le 18, Klay Thompson est aujourd’hui tout proche de son objectif. Pendant plus de deux ans, il a enchaîné les épreuves, autant sur le plan physique que mental. Une rééducation de plusieurs mois, c’est déjà pas facile mais alors deux de suite, c’est assez hardcore, surtout pour un compétiteur comme Klay qui a quitté les parquets au sommet, dans une performance exceptionnelle lors du Game 6 des Finales NBA 2019. Et tout ce qu’il veut aujourd’hui, c’est retrouver ce même niveau, celui qui faisait de lui l’un des meilleurs arrières de la NBA à travers sa qualité de pyromane et ses belles capacités défensives. Retrouver son meilleur niveau pour ensuite aider les Warriors à retrouver les sommets, voilà le projet, eux qui l’attendent évidemment avec impatience même s’ils sont déjà revenus au top de la Conférence Ouest en cette première partie de saison régulière 2021-22. À l’heure de ces lignes, Stephen Curry et ses copains possèdent tout simplement le meilleur bilan de la Ligue avec 28 victoires pour seulement 7 défaites. Ils viennent de taper les Suns chez eux lors du Christmas Day, avant d’aller gagner sur le parquet du Jazz malgré l’absence de Draymond Green. Bref, tous les feux sont au vert et le retour imminent de Klay Thompson pourrait emmener Golden State à un niveau encore supérieur. Si c’est le cas, on souhaite bonne chance à n’importe quelle équipe qui voudra aller taper les Dubs.

Bien évidemment, on n’en est pas encore là aujourd’hui. Plus de deux ans d’absence, c’est loin d’être anodin et Klay Thompson aura forcément besoin d’un peu de temps pour retrouver toutes ses sensations. Mais on le sait, il a beaucoup bossé ces dernières semaines pour retrouver un max de condition physique afin de pouvoir contribuer le plus rapidement possible. Et son poignet est visiblement toujours aussi redoutable. Dimanche, on aura peut-être un premier aperçu de tout ça…

Source texte : ESPN