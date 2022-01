Kyle Lowry fera finalement son retour à Toronto le 1er février : au fait, une standing ovation sans fans, c’est possible ça ?

Initialement prévu pour le 3 février prochain, le retour de Kyle Lowry dans son ancienne franchise de Toronto vient d’être très légèrement avancé par la NBA, qui réorganise un peu son calendrier après l’accumulation récente de matchs reportés à cause du COVID.

Kyle Lowry va donc revenir au Canada le 1er février prochain. La nouvelle avait d’abord été communiquée par le South Florida Sun-Sentinel et le Toronto Star, avant d’être confirmée par la NBA qui a dévoilé la reprogrammation complète des matchs récemment reportés. Deux jours avant la date initiale, en soi le changement paraît anecdotique mais la question qu’on se pose forcément aujourd’hui, c’est de savoir si Lowry aura bien droit à la standing ovation qu’il mérite. Considéré par certains comme le meilleur joueur de l’histoire des Raptors, Kyle pourrait revenir sur ses anciennes terres avec sa nouvelle équipe du Heat à un moment où les fans canadiens n’ont pas le droit de franchir les portes de la Scotiabank Arena. Car malheureusement, c’est bien la réalité à l’heure de ces lignes, les Dinos ne vendant aucun billet lors des trois premières semaines de janvier à cause d’un COVID de retour en force. Est-ce que ce sera toujours le cas début février ? C’est clairement une possibilité vu la situation sanitaire actuelle. Mais franchement, si ça se confirme, l’Ontario devrait faire une dérogation pour ce héros local qui a fièrement porté les couleurs de Toronto pendant presque une décennie, aidant même les Raptors à remporter un titre historique en 2019.

En plus de ce Raptors – Heat, d’autres rencontres NBA ont été reprogrammées. Vous avez la liste complète juste en dessous, une liste qui intéressera particulièrement les fans des Bulls et des Nets, qui ont vu trois de leurs matchs être reportés au cours du mois de décembre. Au total, depuis le début de la saison, onze rencontres n’ont pas pu être jouées à cause de l’accumulation de joueurs dans le protocole COVID de la NBA. Pour pouvoir les réintégrer au calendrier global de la saison 2021-22 qui – contrairement à l’an dernier – n’est pas découpée en deux grandes parties (ce qui n’aide pas au niveau de la flexibilité), la NBA a forcément dû bricoler un peu. L’objectif, c’est pas d’ajouter ces matchs au calendrier n’importe comment pour que certaines équipes se retrouvent tout d’un coup avec trois matchs en trois soirs (qui se souvient de la saison 2011-12 avec les fameux back-to-back-to-backs) par exemple. La competitive balance a déjà été un peu mise à mal avec les protocoles sanitaires et les matchs reportés, alors la Ligue fait de son mieux pour tenter de garder un certain équilibre. C’est pour cette raison que huit autres matchs (en plus des onze rencontres reportées), comme le Toronto – Miami par exemple, ont également été déplacés à une autre date. On vous laisse découvrir tout ça dans le magnifique (ou pas) tableau réalisé par la NBA.

On espère désormais que le nombre de matchs reportés reste limité à onze, car la marge de manœuvre est relativement limitée pour reprogrammer ces rencontres par la suite. La NBA en est bien consciente, elle qui a fait en sorte de faciliter le recrutement de joueurs pour les équipes touchées par le COVID, tout en réduisant la durée d’isolement des cas positifs selon certaines conditions.

Source texte : NBA