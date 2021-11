Kyle Lowry persiste et signe : « Je prendrai ma retraite en tant que membre des Toronto Raptors »

Il est peut-être le meilleur joueur de l’histoire de la franchise de Toronto. En tout cas, il a laissé une trace indélébile au pays de Drake. Ce gars-là, c’est Kyle Lowry, aujourd’hui meneur du Miami Heat mais à jamais meneur des Raptors dans le cœur des fans canadiens. Des fans canadiens qui vont sans doute verser quelques larmes quand Kyle reviendra un jour dans leur franchise fétiche pour prendre sa retraite.

Parce que oui, c’est bien ce qui est prévu dans le plan de carrière de Kyle Lowry. Il l’avait déjà dit par le passé, il le répète aujourd’hui au micro de Marc J. Spears. Au cours d’une interview qui vient d’être publiée sur le site The Undefeated, l’ancien meneur des Raptors s’est exprimé sur son attachement envers la franchise de Toronto, où il a passé quasiment une décennie avant de partir – en bons termes – pour tenter un nouveau challenge à Miami. « Je signerai un contrat d’un jour et je prendrai ma retraite en tant que Toronto Raptor. Cela représente tout pour moi. » Voilà l’unique manière avec laquelle Lowry s’imagine quitter la scène NBA un jour. Ce n’est pas encore pour tout de suite, car le meneur de 35 balais aimerait bien ajouter une deuxième bagouze de champion à son palmarès sous le maillot du Heat, avec qui il a signé l’été dernier pour 85 millions de dollars sur trois ans. Mais forcément, plus on avance, plus la retraite approche pour le vétéran. Et quand on a marqué une franchise comme Lowry a marqué les Raptors, c’est une magnifique façon de boucler la boucle. Ces dernières années, on a vu plusieurs joueurs emblématiques signer un contrat d’un jour pour se retirer avec leur franchise de cœur. C’était le cas de Paul Pierce avec les Celtics par exemple en 2017, ou encore Joakim Noah avec les Bulls y’a pas longtemps. Kyle Lowry devrait donc être le prochain, et on peut d’ores et déjà annoncer que le moment sera rempli d’émotions, autant pour lui que pour les fans de Toronto.

Est-ce que quelqu’un peut tendre un mouchoir aux fans des Raptors ? ❤️ pic.twitter.com/Zvgy4Zs3KP — TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 22, 2021

Autre moment qui sera rempli d’émotions : celui du 3 février prochain, quand Kyle Lowry reviendra à la Scotiabank Arena de Toronto pour la première fois depuis son départ vers Miami. Pour la première fois depuis le 28 février 2020 même, les Raptors ayant joué à Tampa pendant l’intégralité de la saison 2020-21 à cause de ce maudit COVID. Kyle le dit lui-même, y’a moyen qu’il lâche quelques larmes ce jour-là devant l’amour que vont lui montrer les fans des Dinos. En même temps, comment pourrait-il en être autrement ? On ne va pas refaire toute la carrière de Lowry avec les Raptors (pour ceux que ça intéresse vous pouvez faire un tour par ici) mais quand vous passez neuf saisons au sein d’une franchise et d’une communauté, que vous avez aidé cette franchise à progresser jusqu’à atteindre les sommets, et que vous avez toujours tout donné sur les parquets ainsi qu’en dehors, difficile de ne pas être touché par l’émotion.

« J’ai parlé de ça [son retour à Toronto, ndlr.] avec DeMar DeRozan [autre joueur emblématique des Raptors, ndlr.]. Ce sera l’un de ces jours où je sais qu’il y aura beaucoup d’amour pour moi, et où je donnerai beaucoup d’amour en retour. Ce sera intéressant de voir comment ça se passe car je ne sais pas trop à quoi m’attendre. C’est différent qu’avec Memphis et Houston [ses anciennes franchises, ndlr.], où je reçois encore beaucoup d’amour. C’est différent parce que j’ai continué à grandir en tant que personne à Toronto. Huit années dans cette ville, une autre à Tampa, mais neuf ans en tout avec une franchise, c’est beaucoup. » – Kyle Lowry, via The Undefeated

Kyle Lowry fait partie de ces rares joueurs qui symbolisent véritablement une franchise, et il sera accueilli comme tel quand il remettra les pieds à Toronto dans quelques semaines. 3 février 2022, que vous soyez fan des Raptors ou pas, entourez bien cette date en rouge sur votre calendrier car le moment s’annonce magique.

Source texte : The Undefeated