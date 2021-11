Steve Kerr calme tout le monde sur le possible retour de Klay Thompson avant Noël : « Je ne sais pas d’où vient cette information »

Après l’annonce du retour de Klay Thompson avant Noël, les supporters des Warriors se croyaient sans doute devant leur deuxième motif de satisfaction de la semaine après avoir vu Andrew Wiggins et Jordan Poole se la jouer Splash Brothers dimanche. Sauf que le coach Steve Kerr a mis un coup de clim en disant qu’il ne connaissait pas la source de l’information. La question est la suivante, Steve : est-ce une réalité ou une précaution ?

Hier soir, Shams Charania – insider de The Athletic rarement mal informé sur les dossiers chauds de la NBA – rapportait probablement la meilleure nouvelle de la soirée : le renvoi de Luke Walton en effet, après avoir retrouvé les oppositions en 5-contre-5, Klay Thompson aurait été autorisé à participer à temps plein à tous les futurs entraînements des Warriors, le tout pour un potentiel retour avant Noël. Petit souci, le head coach des Warriors, Steve Kerr, a nié être informé de quoi que ce soit de la sorte et dit ne “pas savoir d’où cette information sort”. Apparemment, rien ne semble pressé à Oakland (via le Mercury News) :

« Cela va prendre du temps. Ce n’est pas genre, ‘je suis autorisé à m’entraîner avec contact, OK je suis prêt’. Il faut retravailler l’endurance, la puissance, et toutes ces choses qui sont nécessaires pour être bon non pas sur un match, mais sur quatre matchs par semaine. Il a encore du chemin à parcourir, mais il est sur la bonne voie.”

Steve Kerr said nobody has told him Klay Thompson is fully cleared to practice with the team. "I don't know where that came from." — Mark Haynes (@markhaynesnba) November 21, 2021

Pas d’enflammade donc. Si Steve Kerr n’a pas fermé la porte à un retour avant Noël, il a tenu à calmer un peu les ardeurs entourant le retour de Klay, à moins qu’il s’agisse simplement d’un moyen pour ôter toute pression dans la tête du joueur. Cela fait 900 jours que l’arrière des Dubs a été écarté des parquets et compte tenu de sa rechute de l’année dernière, la franchise a été extrêmement prudente sur les différentes étapes de son retour. Rien ne dit que la réaction de Steve Kerr n’est pas un prolongement de cette stratégie. Il a mentionné à plusieurs reprises sa conviction que le retour de Kevin Durant a été un succès grâce à la gestion brillante des Nets, qui n’ont pas brûlé les étapes pendant sa rééducation d’un an et demi, et ce malgré le fait que de nombreuses informations faisaient état d’une récupération éclair de KD. Rien n’est donc certain concernant le retour de la deuxième moitié des Splash Brothers, hormis le mot d’ordre depuis le début de sa seconde convalescence : prudence.

Klay Thompson reviendra-t-il avant Noël ? Cela reste une vraie possibilité, mais Steve Kerr a décidé de calmer tout le monde après la news d’hier soir. Vu l’état de forme actuel des Warriors, ces derniers peuvent en tout cas encore se payer le luxe de la patience.

Source texte : Mercury News