Dans l’euphorie de la célébration de leur quatrième titre commun, Klay Thompson a profité de son passage sur NBA TV pour rendre hommage à son coach Steve Kerr. Une belle décla sur la relation spéciale qui unit les deux hommes et qui symbolise parfaitement la dynastie Warriors.

On les croyait finis, mais ils sont revenus. Après avoir dominé la Ligue avec 3 titres en 4 ans entre 2014 et 2018, les Warriors ont connu plus d’une péripéties ces dernières années. Une addition de blessures et le départ de Kevin Durant ont empêché aux Dubs d’être vraiment compétitifs pendant deux ans, et alors qu’on n’avait pas de certitudes sur le niveau auquel ils pourraient revenir après ces événements et que les cadres de l’équipe ont maintenant dépassé la trentaine, ces Warriors héroïques ont réussi à aller chercher une nouvelle bague bien méritée. Ce quatrième titre a donc une signification particulière pour cette équipe. Symbole de cette renaissance, Klay Thompson et Steve Kerr ont tout connu dans leur aventure commune débutée en 2014 jusqu’à développer une relation unique. Et ça s’est vu dans l’après-match de ce Game 6, puisque Klay avait un message à faire passer concernant son coach :

« Je ne veux pas jouer pour un autre coach que Steve Kerr (il rit). C’est comme ca que je le ressens. » – Klay Thompson, sur le plateau de NBA TV après la victoire lors du Game 6 contre les Celtics

Une décla courte mais qui en dit long sur le lien qui unit les deux hommes et la relation qu’ils entretiennent. Il faut dire que malgré leur grand succès, tout n’a pas été simple pour eux, et on peut dire que le duo est l’illustration parfaite de cette dynastie Warriors car ils sont arrivés dans une équipe qui galérait depuis des années et ont su progresser ensemble. Avec l’avènement du small-ball, ils ont même établi une façon moderne de jouer au basket qui correspond parfaitement aux caractéristiques de l’équipe, devenant au passage la référence de ce style de jeu. Et malgré un palmarès déjà bien rempli et des galères physiques assez graves, ils ont montré qu’ils n’étaient ni finis, ni rassasiés pour aller chercher un nouveau titre, titre qui les fait un peu plus rentrer dans la légende. Alors oui, Stephen Curry est sans doute le joueur qui aura le plus marqué sa franchise et a été le facteur décisif dans un très grand nombre de matchs jusqu’aux Finales de cette année. Mais quand ces Warriors se retireront des parquets et qu’on fera le bilan de leur dynastie en regardant leurs highlights, il ne faudra pas oublier à quel point des gars comme Klay Thompson ou Steve Kerr ont été précieux dans les nombreuses épopées des Californiens. Parce que quand il fallu sortir le gros shoot et que Steph était pris, ou faire les ajustements nécessaires pour faire basculer une série, ils ont répondu présents.

En plus d’un Steph Curry enfin MVP des Finales, le duo Klay Thompson / Steve Kerr est le symbole du retour au sommet des Warriors. Une joie collective qui fait bien plaisir à voir et nous permet de nous rendre compte de la greatness de cette équipe, qui a toujours cru en son rêve de retrouver la consécration d’un titre.

"I won't play for another coach besides Steve." 😂@KlayThompson is staying loyal to playing for Warriors head coach Steve Kerr pic.twitter.com/f9VhsIg2AV — NBA TV (@NBATV) June 17, 2022

Source : NBA TV