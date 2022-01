Klay Thompson enfile 24 perles de suite à 3-points : c’est à l’entraînement, il est payé pour ça, mais vous pouvez quand même trembler

Allez, petite sucrerie du dimanche matin, comme si l’incroyable nuit qui se termine n’avait pas suffi. Si les Warriors étaient occupés il y a quelques heures à tabasser virilement le Jazz, Klay Thompson s’était pour sa part amusé dans la journée à régler encore un peu plus son poignet en vue d’un retour dont on parle de plus en plus et qui ne devrait plus tarder. Lanceur de briques attention, ceci est une vidéo que vous ne pourrez jamais tourner.

Petit tip pour ceux qui ont des gamins, les images qui vont suivre peuvent apprendre à votre marmot à compter, à compter jusqu’à 24 pour être précis. Si Klay Thompson a déjà rentré la bagatelle de 2 172 paniers à 3-points dans sa carrière et est unanimement – déjà – considéré comme l’un des plus grands snipers de l’histoire de la NBA, le coquin nous réserve peut-être des soirées encore plus folles à quelques jours de son retour. Ligaments croisés, tendon d’Achille, une ou deux gastros probablement depuis deux ans mais le garçon a l’air décidé à frapper un grand coup, la preuve en image.

24. 24 tirs à 3-points. De suite. Le geste on le connait, plus rien ne nous étonne mais ce genre de série rappelle en tout cas à quel point Klay Thompson nous manque depuis deux ans. Ce genre de série nous rappelle également de nombreuses fins d’entraînement lors desquelles on a basculé sur un petit concours de tirs, Baptiste remportant la médaille d’or avec un joli 6/28 alors que Tony et Justin étaient parvenus à rentrer un tir au bout d’une quarantaine de tentatives. 14 juin 2019, voilà pour la date à laquelle on a vu Klay Thompson sur un terrain pour la dernière fois et ça nous manque.

Plus que quelques jours avant de revoir ce malade mental du tir sur les parquets NBA, et vu la manière avec laquelle les Warriors roulent actuellement sur la Ligue en ce moment… pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour la concurrence. Alors rendez-vous très vite pour une autre série, avec des défenseurs cette fois-ci.