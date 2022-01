La semaine des Français en NBA : quatorze Frenchies ont joué en NBA depuis octobre, saison record pour le basket français

Petite habitude à prendre cette saison, il vous suffira de débarquer ici chaque dimanche pour savoir de quoi la semaine de nos Français de NBA fut faite, avec ce qu’il faut de stats et de prose incroyable pour se sentir bien. Cette semaine ? Trois Français sur le terrain, en même temps, dans la même équipe, Killian Tillie qui signe pour deux ans avec les Grizzlies et Rudy Gobert qui cartonne, encore, toujours. Eh, vive la France.

# EVAN FOURNIER

On va pas s’mentir, Evan Fournier est dans le dur depuis plusieurs semaines. Quelques coups de chaud par-ci et par-là pour faire illusion mais globalement l’hiver est rude pour le Français. Moins valuable en défense, bien souvent maladroit et même hors-rythme en attaque, Vavane doit réagir en 2022 pour ne pas devenir très vite l’un des responsables désignés d’une saison ratée à New York. Pression de la Grosse Pomme, Thibodeau style qui ne lui revient pas ou simple coup de moins bien no lo se, mais Evan doit remettre le moteur en route. Allez, on peut même t’aider à faire le plein si tu veux, faut y aller maintenant.

Knicks @ Wolves : 13 points à 5/14 au tir dont 3/7 du parking, 2 rebonds et 2 passes en 25 minutes

Knicks @ Pistons : DNP

Knicks @ Thunder : 3 points à 1/8 au tir dont 1/5 du parking et 0/2 aux lancers, 2 rebonds, 3 passes et 2 steals en 20 minutes

# RUDY GOBERT

Les années passent et rien ne change. Ou plutôt : les années passent et Rudy domine… de plus en plus. Cette saison ? Cet espèce d’énergumène est en lice pour un quatrième DPOY historique, pour la bague, parce que le Jazz ça joue toujours aussi bien, mais également pour devenir meilleur rebondeur de la Ligue pour la première fois, meilleur contreur de la Ligue pour la deuxième fois et joueur le plus adroit de la Ligue pour la troisième fois. Ça va toi sinon ? Pas trop occupé ?

Jazz @ Spurs : 16 points à 5/7 au tir et 6/6 aux lancers, 13 rebonds, 2 passes, 3 contres et 1 steal en 26 minutes

Jazz @ Blazers : 22 points à 8/10 au tir et 6/12 aux lancers, 14 rebonds et 2 contres en 29 minutes

Jazz vs Wolves : 14 points à 3/7 au tir et 8/10 aux lancers, 16 rebonds et 4 contres en 36 minutes

Jazz vs Warriors : 20 points à 9/10 au tir et 2/4 aux lancers, 19 rebonds et 2 passes en 35 minutes

# NICOLAS BATUM

Un petit match face aux Nuggets et puis c’est tout, la semaine écoulée ayant surtout été synonyme de sortie de protocole COVID et de blessure à la cheville pour le meilleur ami des Slovènes. En attendant les Clippers résistent à l’envahisseur malgré l’absence de Paul George et auront besoin d’un Nico focus et en pleine forme à son retour. Spoiler, on ne s’en fait pas trop pour lui.

Clippers vs Nuggets : 4 points à 2/6 au tir dont 0/4 du parking, 4 rebonds et 1 passe en 30 minute

Clippers vs Nets : DNP

Clippers @ Celtics : DNP

Clippers @ Raptors : DNP

Clippers @ Nets : DNP

# FRANK NTILIKINA

Probablement l’un des Frenchies qui vit la meilleure saison, grâce à son talent enfin reconnu et grâce, aussi, à des circonstances à Dallas ayant fait de lui l’un des joueurs majeurs de Jason Kidd. A surveiller un petit bobo au pied qui lui a fait louper le dernier match des Mavs mais pour l’instant Frankie est bien installé dans la rotation texane en attendant le retour de Luka Doncic. Aux côtés du crack, de Trey Burke, Jalen Brunson et Tim Hardaway Jr. il y a une petite place à prendre et dans tous les cas le French Prince fait tout ce qu’il peut pour y prétendre.

Mavericks @ Blazers : 8 points à 3/5 au tir dont 2/3 du parking, 1 rebond et 2 passes en 23 minutes

Mavericks @ Kings : 9 points à 4/8 au tir dont 1/2 du parking, 3 rebonds, 3 passes et 2 steals en 38 minutes

Mavericks @ Kings : DNP

# KILLIAN HAYES

Toujours dans le protocole COVID, Kiki sera de retour dans les prochains jours pour redonner un peu de peps à des Pistons qui galèrent à cause des absences faisant passer leur tank pour une Lada de 87.

Pistons @ Spurs : DNP

Pistons vs Knicks : DNP

Pistons vs Spurs : DNP

# THÉO MALEDON

Pause G League oblige, Théo Maledon a réintégré le groupe de Mark Daigneault, profitant également de l’absence de Tre Mann, rookie du même poste et dans la même situation que Tete dans la hiérarchie à OKC. Du très bon face aux Pels, un peu e mal à peser le reste de la semaine, mais la Maledance trouve toujours grâce aux yeux de son coach et c’est déjà pas mal. Pas trop vite, prends ton temps, ça va revenir.

Thunder vs Pels : 12 points à 3/5 au tir dont 2/3 du parking et 4/4 aux lancers, 5 rebonds et 2 steals en 21 minutes

Thunder @ Kings : 6 points à 1/8 au tir dont 1/5 du parking et 3/4 aux lancers et 1 passe en 22 minutes

Thunder @ Suns : 4 points à 1/4 au tir dont 0/2 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 18 minutes

Thunder vs Knicks : 5 points à 2/4 au tir et 1/2 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 12 minutes

# JAYLEN HOARD

Rentré deux minutes face aux Suns pour écrire avec deux copains un joli chapitre du basket français en NBA, voire plus bas.

Thunder vs Pels : DNP

Thunder @ Kings : DNP

Thunder @ Suns : 0/1 au tir et 2 rebonds en 2 minutes

Thunder vs Knicks : DNP

# OLIVIER SARR

Comme Jaylen Hoard il a quitté la G League pour les vacances de Noël et il a signé un ten-day contract avec le Thunder, mais contrairement à l’ancien élève de Wake Forrest le Freak a montré de belles choses lors de sa première rentrée de la saison. L’envergure est folle, les promesses existent, et face aux Suns Oliver est même rentré à 1,50 de la fin en compagnie de ses deux compatriotes, devenant ainsi le deuxième trio tricolore de l’histoire à évoluer conjointement sous le même maillot après le Big Three Tony Parker / Boris Diaw / Nando De Colo en novembre 2012. Et si ces trois-là ne seront sans doute jamais les leaders de leur franchise, l’image est belle et elle en dit beaucoup sur l’importance prise par le basket français en NBA.

Thunder vs Pels : DNP

Thunder @ Kings : 4 points à 1/3 au tir dont 0/1 du parking et 2/2 aux lancers, 5 rebonds et 2 contres en 12 minutes

Thunder @ Suns : plein de sourires en 2 minutes

Thunder vs Knicks : DNP

# TIMOTHE LUWAWU-CABARROT

Si t’es d’Atlanta et que t’as pas connu le protocole COVID pendant les fêtes c’est que tu n’es pas vraiment d’Atlanta.

Hawks vs Bulls : DNP

Hawks @ Bulls : DNP

Hawks @ Cavs : DNP

# PETR CORNELIE

Difficile d’exister derrière Nikola Jokic, même dans une équipe qui affiche environ 60% d’absents, mais Petr attend son heure et a même profité du blow-out face aux Rockets pour pilonner derrière la ligne à 3-points.

Nuggets @ Clippers : DNP

Nuggets @ Warriors : DNP

Nuggets @ Rockets : 3 points à 1/1 du parking et 1 rebond en 3 minutes

# KILLIAN TILLIE

La bonne nouvelle de la semaine ! Auteur de belles rentrées depuis dix jours, Kiki s’est vu offrir la nuit dernière un joli contrat de deux ans par les Grizzlies, au pire pour services rendus, au mieux pour faire partie à part entière du roster de Taylor Jenkins. Les efforts sont récompensés et les highlights aussi, car Killian aura au passage profité de sa semaine pour ratatiner Richaun Holmes et Jalen Smith. Vive Le Fronce.

Grizzlies @ Kings : 4 points à 1//6 au tir dont 1/3 du parking et 1/2 aux lancers, 2 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 27 minutes

Grizzlies @ Suns : 6 points à 3/6 au tir dont 0/3 du parking, 3 rebonds, 1 passe, 1 steal et 1 contre en 19 minutes

Grizzlies vs Lakers : 0 point à 0/4 au tir dont 0/2 du parking, 6 rebonds, 1 passe et 2 steals en 20 minutes

Grizzlies vs Spurs : 5 points à 1/1 du parking et 2/2 aux lancers, 4 rebonds, 3 passes, 2 steals et 2 contres en 24 minutes

# YVES PONS

rien ou trois fois rien pour Yvounet cette semaine encore, mais la reprise des hostilités avec le Hustle donnera bientôt l’opportunité à Air Pons de faire des gammes en G League. On a vu ce que ça avait donné avec son compatriote ci-dessus, alors l’espior est permis !

Grizzlies @ Kings : DNP

Grizzlies @ Suns : DNP

Grizzlies vs Lakers : DNP

Grizzlies vs Spurs : rentré six secondes histoire d’avoir droit de se doucher gratos

# JOEL AYAYI

Pas ou peu de temps de jeu pour Joel, mais l’immense chance de cotoyer tous les jours un dieu vivant comme Kyle Kuzma. Et les anecdotes doivent être nombreuses.

Wizards vs Sixers : 2 points à 1/5 au tir, 1 rebond et 1 passe en 4 minutes

Wizards @ Heat : DNP

Wizards vs Cavs : 0/1 du parking en 3 minutes

Wizards vs Bulls

Quelques vidéos tricolores

🇫🇷 Rudy 🎄 10 points

11 rebonds

2 contres / 2 interceptions Rudy Gobert & le @utahjazz l’emportent 116-120 face aux Mavs dans ce dernier match du #NBAXmas Day pic.twitter.com/RwsAtBKhtF — NBA France (@NBAFRANCE) December 26, 2021

𝒯𝒽𝑒 𝒻𝓇𝑒𝓃𝒸𝒽 𝓅𝓇𝒾𝓃𝒸𝑒. 17 POINTS

5-5 FT

4 REB / 1 AST / 2 STL 🇫🇷 @FrankLikina lors du #NBAXmas Day face au Jazz #MFFL pic.twitter.com/8IEoUJTQ1J — NBA France (@NBAFRANCE) December 26, 2021

𝒯𝒽𝑒𝑜. 🇫🇷 12 points / 5 rebonds / 2 interceptions Théo Maledon & le @okcthunder l’emportent 112-117 face aux Pelicans ! #ThunderUp pic.twitter.com/I01g3DQPm5 — NBA France (@NBAFRANCE) December 27, 2021

Le meilleur des frenchies lors de la semaine passée ! 📀 🇫🇷 pic.twitter.com/N88JpFqahE — NBA France (@NBAFRANCE) December 27, 2021

Frenchie Time 🇫🇷 Killian Tillie | vs. Suns 6 PTS, 3 REB, 1 AST, 1 STL, 1 BLK

& un ENORME poster ! Victoire des @memgrizz face aux Suns 114-113 #GrindCity pic.twitter.com/4LPOrsj4rY — NBA France (@NBAFRANCE) December 28, 2021

Frenchie Time 🇫🇷 Rudy Gobert | vs. Spurs 16 PTS, 13 REB, 3 BLK

5-7 FG 6-6 FT @rudygobert27 entre dans le 𝒯𝒪𝒫 5️⃣0️⃣ ‘𝒜𝐿𝐿-𝒯𝐼𝑀𝐸’ 𝐵𝐿𝒪𝒞𝒦𝒮 🙌 Victoire du @utahjazz 110-104 pic.twitter.com/aU0OQotaVG — NBA France (@NBAFRANCE) December 28, 2021

Frenchie Time 🇫🇷 Frank Ntilikina | vs. Trail Blazers 8 PTS, 1 REB, 2 AST Starter cette nuit, @FrankLikina & les @dallasmavs l’emportent 132-117 #MFFL pic.twitter.com/BZ6Y8kNPlG — NBA France (@NBAFRANCE) December 28, 2021

🏀 #NBAExtra

🇫🇷😂 Quand un commentateur américain s’enflamme pour Killian Tillie, ça donne ça ! pic.twitter.com/wYTOdvI2KD — NBAextra (@NBAextra) December 28, 2021

𝒯𝒽𝑒. 𝐹𝓇𝑒𝓃𝒸𝒽. 𝒫𝓇𝒾𝓃𝒸𝑒. 9 points / 3 reb / 3 asts / 2 stl Le match de @FrankLikina en images, #MFFL s’incline à Sacramento pic.twitter.com/lYDpHfIr9i — NBA France (@NBAFRANCE) December 30, 2021

11ème Double-Double consécutif.

28ème Double-Double.

15.6 PPG

14.9 RPG

2.3 BPG

71.6% FG Rudy. 🇫🇷 pic.twitter.com/SAYGGowtoW — NBA France (@NBAFRANCE) December 30, 2021

TOP 🇫🇷

𝐏𝐋𝐀𝐘𝐒. Une sélection des meilleures actions tricolores de l’année 𝟐𝟎𝟐𝟏 ! 📅🎊 pic.twitter.com/t9ryvGdP5K — NBA France (@NBAFRANCE) December 31, 2021

𝐁𝐋𝐎𝐂𝐊 🇫🇷

PARTY. Une sélection des meilleurs C🚫NTRES tricolores de l’année 𝟐𝟎𝟐𝟏 ! 📅🎊 pic.twitter.com/MR4zkDJUsE — NBA France (@NBAFRANCE) December 31, 2021