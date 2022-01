Stephen Curry passe à 158 matchs de suite avec au moins un 3-points inscrit : nouveau record, tiens ça faisait longtemps

Stephen Curry a pris l’habitude de marquer l’histoire, en particulier ces dernières semaines. Nouveau recordman all-time du nombre de 3-points marqués en carrière, le sniper de la Baie vient d’établir une nouvelle marque pour le plus grand nombre de matchs consécutifs avec au moins un tir de loin marqué. Splaaash !

Il y a deux semaines, dans le mythique Madison Square Garden de New York, Stephen Curry battait le record de Ray Allen pour le plus grand nombre de tirs primés marqués en carrière. Il y a quelques jours, au Chase Center contre Denver, Baby Face entrait dans le club des 3 000 tirs primés en carrière, un club dans lequel il règne en solo. Et cette nuit sur le parquet du Jazz, le meilleur shooteur de l’histoire a lâché son 158e match de suite avec au moins un tir à 3-points marqué, nouveau record NBA. Oui, encore un. Le précédent record – 157 donc – était détenu par un mec jouant à… Golden State et portant le numéro 30, entre novembre 2014 et novembre 2016. Parce que oui, il est comme ça Steph. Il évolue tellement sur une autre planète quand il s’agit des tirs primés qu’il bat ses propres records, qu’il repousse ses propres limites et celles du basket par la même occasion. 158 matchs consécutifs avec au moins un tir du parking, ça correspond en gros à deux saisons régulières. Le dernier match sans 3-points pour Steph ? C’était le 8 novembre 2018, date à laquelle il a terminé avec un zéro pointé de la buvette : c’était le douzième match de la saison 2018-19 – la dernière des Warriors version Kevin Durant – et Curry s’était planté avec un 0/4 de loin pour seulement dix points dans une grosse défaite face aux Bucks à l’Oracle Arena.

Novembre 2018, ça remonte. On a presque l’impression de parler d’une vie antérieure tellement il s’est passé des choses depuis, mais la série actuelle de Curry a survécu à toutes les épreuves. Petite précision tout de même, il faut remonter aussi loin avec ces 158 matchs notamment parce que Steph a raté quasiment toute la campagne 2019-20 (seulement cinq matchs joués) à cause d’une vilaine blessure, tout ça dans un climat COVID qui a complètement bouleversé le calendrier NBA. Sans cette blessure, le total aurait pu être encore plus élevé, ou alors peut-être qu’il aurait lâché une rencontre sans 3-points dans le lot et ainsi brisé la série sur laquelle il se trouve toujours actuellement. Impossible à dire mais ce qui est sûr et certain, c’est que Curry est aujourd’hui seul au monde et on voit mal qui pourrait le déloger pour ce nouveau record. Pour la petite histoire, sachez qu’avant l’avènement de Steph, la plus longue série appartenait à un certain Kyle Korver, avec 127 matchs de suite.

Chaque semaine ou presque, Stephen Curry rentre dans l’histoire avec ses exploits à 3-points. 158 matchs consécutifs avec un tir primé, c’est énorme mais c’est pas fini. Jusqu’où peut-il monter ? 200 ? 250 ? Plus ?

Source texte : NBA