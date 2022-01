Russell Westbrook a été bien propre cette nuit : 0 ballon perdu c’est mieux que 9, même si le Brodie dit que ça fait partie de la vie

Connu pour perdre une pléthore de ballons, Russell Westbrook a réussi hier soir face aux Kings un exploit qui n’en est pas vraiment un. Il a terminé le match avec zéro balle perdue, une première depuis mars 2016.

Le 14 mars 2016, le Thunder de Russell Westbrook bat Portland. Les statistiques de Russ sur ce match : 17 points, 10 rebonds et 16 passes décisives, le tout avec 0 perte de balle. La ligne de stats peut sembler assez banale (tout est relatif) pour Mr Triple-Double. En réalité, elle est assez exceptionnelle. En effet, le MVP 2017 n’a perdu aucun ballon sur ce match, chose qui ne lui arrivera plus pendant 407 matchs. Pendant cette période, il réalisera des performances exceptionnelles, avec des triple-doubles à gogo, des explosions au scoring, deux doubles triple-doubles… Bref, Russell Westbrook est un joueur au volume gargantuesque, comme (très très) peu de joueurs en sont capables. Mais tout aussi incroyable soit-il, il a un énorme point faible : ses pourcentages au shoot et, surtout, son volume colossal de balles perdues. Détenteur de nombreux records glorieux, il possède aussi le record du nombre de turnovers par match en carrière, ce n’est pas très jojo. Cette série constitue également une première dans l’histoire de la NBA : jamais un joueur n’avait terminé autant de matchs de suite avec au moins 1 ballon perdu depuis que cette statistique est comptabilisée (c’est-à-dire la saison 1977-1978). Perdre des ballons, quelque chose que de nombreux joueurs cherchent à éviter mais Brodie considère cet élément comme faisant partie du jeu.

« Je ne suis pas d’accord avec l’argument selon lequel le match n’allait pas dans mon sens. Mon jeu ne repose pas sur les tirs ou sur le fait que je perde la balle. Si je rate quelques tirs, ça fait partie du jeu. J’ai le droit de rater des tirs. Je peux le faire. Comme tout autre joueur, je peux le faire. Je peux aussi perdre le ballon. Je peux le faire, ça fait partie du jeu. Mais lorsque vous regardez un match de basket-ball et que vous déterminez ce qui est impactant, comme faire les bons choix, faire un box-out, prendre un rebond, peu importe ce que c’est, faire la bonne action, faire les bonnes lectures. C’est ça, être un joueur de basket. »

Des paroles qui datent de la victoire des Lakers contre les Wolves ce dimanche. Un match dans lequel tout ce qui figure dans sa déclaration s’est traduit sur le terrain. Rater des tirs ? Check, avec un joli 0/5 derrière l’arc. Perdre des ballons ? Check, et mission plus qu’accomplie puisqu’il a terminé à 9 turnovers. Après, la statistique est à mettre en perspective puisqu’il a distribué 16 caviars… Oh wait ! Il n’en a fait que cinq. En revanche, sur l’ensemble de sa carrière, son nombre de balles perdues est bel et bien à mesurer, tant son usage rate est élevé, et son nombre de passes décisives est important. Si Russ West a enfin brisé sa triste série record, c’est en grande partie dû au fait qu’hier il est resté plutôt discret à la création, ne finissant le match qu’avec 2 passes décisives.

Russell Westbrook a enfin terminé sa série de matchs à au moins 1 ballon perdu. Ne pouvant pas compter sur AD, les Lakers ont besoin d’un Russ irréprochable pour épauler le duo magique LeBron James – Malik Monk. Tout ça pour qu’au prochain match, il termine à 8 turnovers…

Source texte : Bleacher Report/Scott Polacek, StatMuse