Le n°41 de Dirk Nowitzki sera retiré ce soir à Dallas : émotion garantie, ça risque de pleurer très fort et en Allemand

Jour de fête à Dallas, Dirk Nowitzki va voir son maillot monter au plafond de l’American Airlines Center ! Un évènement immanquable pour tout fan de ballon orange et un moment d’histoire qu’on se fera une joie de mater, possiblement avec une petite poussière dans l’œil.

Cette fois c’est la bonne, Dirk Nowitzki va faire son retour sur le parquet de l’AAC. Pas de comeback à la Michael Jordan pour l’Allemand mais un retrait de maillot qui risque de mêler nostalgie et émotion chez tous les fans des Mavs, voire tous les fans tout court. 2 ans et demi après sa retraite sportive, le Wunderkind va pouvoir être célébré comme il se doit dans son antre mythique. Sans surprise, on devrait retrouver plusieurs invités de marque pour rendre hommage au MVP 2007 et probablement plusieurs de ses anciens complices seront de la partie. On ne serait pas surpris de voir Donnie Nelson (ancien GM mythique de la franchise), Jason Kidd (coach actuel et coéquipier de Dirk pendant le titre de 2011) ou J.J. Barea prendre la parole par exemple. On a malheureusement la confirmation que Rick Carlisle ne sera pas présent puisque ses Pacers jouent le même soir contre les Nets. Connaissant la proximité entre les deux hommes, un hommage vidéo sera sans doute prévu (on espère tout du moins). Des discours, des vidéos des plus grands moments du joueur sous le maillot texan, des larmes et un événement unique et marquant pour ceux qui ont suivi Dirk depuis ses débuts.

Faut-il vraiment rappeler de qui on parle ? MVP 2007 (premier Européen de l’histoire à réaliser ça), 12x All-NBA, 14x All-Star, Champion NBA en 2011 avec Dallas (le seul titre de la franchise), MVP des Finals. Ça, c’est « juste » pour le palmarès car il y a aussi 31 560 points en carrière (6ème all-time !) sous la tunique des Mavs et une longévité jamais vue dans la Ligue. 21 saisons. Pendant 21 années, les fans texans ont pu voir le numéro 41 nous claquer des one-leg fadeways et des shoots clutchs aux quatre coins du pays. Une fidélité et un amour pour sa franchise qui ont impressionné ses pairs mais qui ont aussi donné à la star un statut de légende vivante au pays des cowboys, voire quasiment de demi-dieu. Retiré des parquets depuis 2019, Dirk a dit adieu au parquet mais il aura au moins eu le temps de transmettre le flambeau à un successeur, quelqu’un qui pourra mettre à son tour SA franchise sur ses épaules. On parle évidemment de Luka Doncic. Très proche de son ainé, la pépite slovène aura certainement à cœur de claquer une grosse performance ce soir contre les Warriors (match à suivre à partir de 1h30), une équipe qui a aussi marqué l’histoire de l’Allemand (les fameux We Believe). Une belle victoire contre les Dubs et la fête sera totale.

Dirk Nowitzki va vivre un moment magique et fort en émotion cette nuit à l’American Airlines Center. Son mythique numéro 41 va rejoindre les tuniques de Derek Harper, Brad Davis, Rolando Blackman mais aussi Kobe Bryant. Une cérémonie qui s’annonce immanquable pour un joueur… inoubliable.