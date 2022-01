Résumé NBA (scores, stats, highlights) : bonjour, Malik Monk est le deuxième meilleur joueur des Lakers, bonne journée à tous

La NBA ne marque jamais de pause et cette nuit encore la lumière était partout. A Philadelphie ou Brooklyn, à Chicago ou Denver, à Los Angeles ou Bourg-en-Bresse. Envoyez vite vite le résumé de la nuit en NBA, y’a trop trop de choses à dire !

# Les résultats de la nuit

Sixers – Spurs : 119-100

Nets – Bucks : 109-121

Raptors – Jazz : 122-108

Bulls – Wizards : 130-122

Rockets – Mavs : 106-130

Thunder – Wolves : 105-135

Nuggets – Kings : 121-111

Lakers – Hawks : 134-118

Blazers – Cavs : 101-114

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Je veux pas qu’il prenne sa retraite. Jamais. https://t.co/5ZresY7rim — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 7, 2022

Les titulaires pour Utah ce soir : Trent Forrest

Jared Butler

Elijah Hughes

Eric Paschall

Hassan Whiteside 💀💀💀 pic.twitter.com/IhhKsuXPTK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

Meilleurs scoreurs all time : 24ème > Patrick Ewing (24,815 points) 23ème > Kevin Durant (24,816) 22ème > Jerry West (25,192) Ça monte, ça monte… — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

Tain mais le SON DU PUTBACK 😳 Daniel Gafford a choisi la violence pic.twitter.com/NCploOE0fx — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

Ce serait vraiment utile là pour les Nets un joueur capable de faire la différence balle en main, qui puisse créer pour lui comme pour les autres et mettre du tempo. Genre… … bref. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

Kuzma tu lui dis prends position il fait une randonnée c’est quoi ce marcherpic.twitter.com/y8KfksNjv3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

6/6 au tir

5/5 à trois points

17 points dans le premier quart temps pic.twitter.com/m5Wjs7ETsd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

Je sais pas ce qui me plaît le plus entre la défense ou l’attaque d’Ayo Dosunmu donc on va prendre les deux et se régaler gratuitement. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

Trois points de Giannis. +19 Bucks. Gros silence au Barclays. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

Ça va être hyper intéressant de voir comment le management des Bulls va gérer le dossier Coby White. Bientôt en renégociation contractuelle, casse tête jusqu’ici et sur ces dernières semaines il a trouvé une niche, un rôle qui lui va très bien. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

24 points dans le troisième quart pour Fred VanVleet. Avec tout ce qu’il faut autour, hustle, leadership, passes décisives, tempo, interceptions, Thank Me Later et Views from the 6. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

Si je ne dis pas de bêtises, Brad Miller, Ben Wallace, John Starks et Connie Hawkins sont les seuls joueurs non-draftés à avoir été All-Stars dans l’histoire de la NBA. Fred VanVleet pourrait, et devrait, rejoindre ce groupe historique cette année. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

36, 36, 34, 31, 31 et 31 points. 6ème match consécutif de Joel Embiid avec minimum 30 points sur son adversaire. Il rejoint Allen Iverson et Wilt Chamberlain dans l’histoire des Sixers avec cette série. Complètement injouable en ce moment. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

Y’a trop de légendes possibles là.pic.twitter.com/7M9cKZMLxj — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

37 points, 10 rebonds, 10 passes. 1er triple double en carrière pour Fred VanVleet. Match énorme ce soir. Certes, face à l’équipe F du Jazz, mais Toronto était à côté de ses pompes en première mi-temps et c’est FVV qui a changé la donne. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

19 points ce soir et il vient de finir le troisième quart en feu total. 17, 20, 17 et 24 points sur ses quatre matchs précédents. https://t.co/bbvu6G9sAS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

Donc Giannis cette saison : Game 1 vs KD > 32 points, 14 rebonds et 7 passes en 31 minutes + victoire Game 1 vs AD > 47 points, 9 rebonds et 3 passes en 36 minutes + victoire Game 2 vs KD > 31 points, 7 rebonds et 9 passes en 27 minutes + victoire C’est un grand malade 😭😭😭 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

L’autre il a 2 trophées de MVP il a été défenseur de l’année, il est champion en titre, MVP des Finales, il aurait toutes les raisons de mettre le pied sur le frein… tu parles il joue comme un MVP et se défonce sur le terrain. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

J’ai rarement vu ça. Le banc des Bulls a 48 points à 18/21 au tir (!!) dont 8/8 à trois points (!!!!) ce soir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

Aucun problème à admettre une erreur, Malik Monk est en train de fermer vla les bouches dont la mienne. Est-ce que ça va durer ? J’espère pour les Lakers, jusqu’ici il a été pétard ambulant avec une perf historique à Paris. Là il dégaine avec confiance, tant mieux. À suivre ! 👏 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

Comme l’indique @ShamsCharania, les Warriors vont très probablement faire une annonce officielle ce samedi : Klay Thompson fera son retour sur les parquets, ce dimanche, face aux Cavs. On y est !! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

C’est nettement mieux, côté Lakers, depuis une dizaine de jours. Les souvenirs de la fin du match à Memphis se dissipent. Un groupe un peu plus confiant, plus équilibré, LeBron est partout et les marmots suivent papa. Y’a nettement moins le côté King vs reste du monde. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

Y’a plus de panneaux 130 dans la colonne points encaissés des Hawks que sur la A6. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# Le classement

# Le programme de ce soir