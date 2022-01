Joel Embiid continue son chantier : sixième match de suite à 30 points minimum, Allen Iverson et Wilt Chamberlain ont de la visite à Philly

Début janvier et les plus grandes stars NBA commencent toutes à VRAIMENT chauffer, sans l’ombre d’une soirée tranquille pour la plupart. Joel Embiid s’assoit clairement à cette table et et en parlant de table, celle qu’il a rejoint ce soir dans l’histoire des Sixers est représentative de sa puissance actuelle. Une puissance indestructible, un niveau de MVP, clairement, alors bon courage pour freiner la bête en 2022.

Les stats maison de la nouvelle mixtape camerounaise du jour c’est juste ici !

Ce n’étaient « que » les Spurs en face, les Spurs B de surcroit puisqu’une bonne partie du roster de San Antonio avait intégré el famoso protocole COVID l’avant-veille. Gregg Popovich avait d’ailleurs déclaré avec son humour habituel ne pas connaitre la moitié des noms de ses joueurs mais ça, Joel Embiid s’en contrefiche et il a donc enchainé cette nuit un sixième match de suite à plus de 30 pions, rejoignant ainsi Allen Iverson et Wilt Chamberlain dans la catégorie correspondante. Monstro, va.

36, 36, 34, 31, 31 et 31 points. 6ème match consécutif de Joel Embiid avec minimum 30 points sur son adversaire. Il rejoint Allen Iverson et Wilt Chamberlain dans l’histoire des Sixers avec cette série. Complètement injouable en ce moment. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 8, 2022

Qui peut arrêter Joel Embiid en ce moment ? Réponse, personne, et on a cherché exactement un dixième de seconde. Cette nuit encore le pivot des Sixers s’est régalé de la raquette des Spurs avec un combo facilité/puissance déconcertant, se jouant de la paire Poeltl / Eubanks comme Rastapopoulos se jouait des Dupond(t), ajoutant également quelques merveilles de passes pour Tobias Harris ou Matisse Thybulle, nous donnant parfois l’impression de voir un Nikola Jokic camerounais évoluer sur le parquet du Wells Fargo Center, un Nikola Jokic en plus rapide, mais arrêtons-là les comparaisons foireuses car sachez qu’en écrivant ce papier… on avait également un œil sur le match du Joker face aux Kings mdr enfin bon bref.

Une action qui résume parfaitement la forme actuelle du Process ? Un pump-fake derrière la ligne à 3-points, Dejounte Murray qui saute et qui ne peut qu’accompagner Jojo dans son drive sans même savoir où il habite, et tomar à une main pour finir, sous les yeux d’un Jakob Poeltl à deux doigts de rentrer en Autriche. Injouable sur les déplacements, sur les finitions sous le cercle ou en fadeaway, de plus en plus efficace au playmaking même s’il l’a toujours été, bref Joel Embiid c’est plus que des stats, c’est une domination qui se ressent à l’échelle collective, avec des Sixers qui, au passage, montent en puissance avec six succès de rang série en cours.

Monsieur Joel Embiid ? Il est donc rentré un peu plus dans la légende de sa franchise en égalant deux monstres sacrés locaux. Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Kevin Durant, Stephen Curry, LeBron James, DeMar DeRozan à un degré moindre et donc… Joel Embiid, la course au trophée de MVP s’annonce folle et un grand camer’ y a de plus en plus sa place.