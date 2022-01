Fred VanVleet veut son ticket pour le All-Star Game : 1er triple-double en carrière, 37 points, 10 rebonds et 10 passes, vous savez quel hashtag utiliser

Évoluant à un niveau stratosphérique en ce moment, Fred VanVleet a confirmé cette nuit en mettant ses Raptors sur ses épaules dans un match qui était mal barré. Son leadership et son troisième quart-temps venu d’une autre planète ont permis à Toronto d’éviter le pire, une défaite face à l’équipe F du Jazz. Le meneur en a profité pour claquer son premier triple-double en carrière, histoire de bien être dans la tête des votants du All-Star Game en ce moment.

On est passés pas loin d’une défaite honteuse, et il aura fallu un FVV monumental pour éviter un désastre.

Car oui, cette nuit, les Raptors affrontaient une équipe totalement décimée de Utah, de par les règles Covid entre Canada et Etats-Unis et les membres du health and safety protocol. Résultat des courses ? Guettez ce cinq majeur de rêve concocté par Quin Snyder : Trent Forrest, Jared Butler, Elijah Hughes, Eric Paschall et Hassan Whiteside. On vous laisse quelques secondes pour vous frotter les yeux, oui c’est bien ce starting lineup qui a été proposé par le Jazz à l’entre-deux. De quoi attirer pas mal de punchlines, et de quoi décourager les adversaires aussi ! Du coup, que s’est-il passé dès l’entame ? Et bien le pire scénario possible pour Nick Nurse et son staff. Une démotivation de ses troupes, pendant qu’en face les morts de faim étaient en feu. Paschall en mode Charles Barkley, des tirs qui rentrent dans tous les sens dont une bombe au buzzer du premier quart, 62 points scorés en première mi-temps dans une salle vide, le bon piège bien dégueulasse dans lequel tomber aisément. Même quand un garçon des Raptors tentait de donner le rythme à ses troupes, il y avait toujours un Elijah Hughes, un Jared Butler ou un Danuel House Jr pour répondre. Tellement frustrant que même Scottie Barnes se faisait mal au genou, une soirée qui devait se présenter comme un entraînement officiel devenait un petit cauchemar devant un paquet de caméras. Il fallait donc que quelqu’un sonne la révolte, et suffisamment pour que la rencontre bascule complètement.

Ce que Fred VanVleet a géré de manière assez exceptionnelle.

A full look at Fred VanVleet’s PERFECT third quarter 💯 24 PTS

8-8 FG

3-3 3PM

3-3 FTM

3 REB

3 AST

2 STL

1 BLK

0 TO UNREAL. pic.twitter.com/MaYU6tIxbs — NBA Fantasy (@NBAFantasy) January 8, 2022

Le quart-temps parfait, le bijou ultime, le run qui était attendu et qui a justement renversé totalement la rencontre. C’est Fred VanVleet, quasiment à lui seul, qui a permis ce retournement de situation dans le troisième quart-temps. Incisif, inspiré, mettant sa franchise sur son dos et ses coéquipiers à l’arrière du wagon, le micro-meneur a disséqué la défense du Jazz et a fait totalement oublier la première mi-temps en l’espace de 12 minutes… ou même 4 minutes et des poussières : 24 points à 100% au tir, 100% à trois-points et 100% aux lancers, avec du contre de l’interception et du caviar à foison, c’était du FVV taille MVP. Alors oui, encore une fois, on parle de l’équipe F du Jazz qui n’avait rien à faire là à ce niveau de la rencontre. Les fans des Raptors peuvent rouspéter et rappeler qu’il n’aurait pas dû y avoir de tel effort pour battre un tel groupe décimé. Sauf que c’est ça, aussi, la nature des saisons NBA. Il y a des rencontres où on n’est pas favoris et on se défonce, et il y a des rencontres où on est favoris et on peut se faire bouffer. La différence entre les équipes solides et les équipes bancales ? Les solides trouvent toujours une solution, un moyen de se rattraper. Et après quatre succès consécutifs dont le dernier à Milwaukee, les Raptors ont su faire la différence en comptant sur leur leader.

On en parlait justement ici l’autre jour, concernant la course au All-Star Game. Est-ce que Fred VanVleet ira au All-Star Game en février prochain ? Peut-être, peut-être pas. Mais aujourd’hui, on parle bien d’un des tout meilleurs meneurs de la Conférence Est, et un garçon qui pourrait chambouler le classement de son Top 15 dans la deuxième partie de saison. Si vous ne regardez pas FVV jouer au basket en ce moment, rattrapez-vous car c’est un régal.