Fred VanVleet, hashtag All-Star en 2022 ? Encore une masterclass du nain des Raptors, encore une victoire pour une équipe de Toronto en bonne santé

En ce moment, si la salle des Raptors est particulièrement silencieuse, le jeu de Toronto est par contre bien bruyant. Troisième victoire de suite pour les hommes de Nick Nurse, avec au centre des opérations un petit meneur au sommet de sa confiance : Fred VanVleet. De quoi l’envoyer au All-Star Game de Cleveland dans un mois ?

Les débats commencent à faire rage, et les hashtags partent dans tous les sens.

Oui, Fred VanVleet a bien un dossier de All-Star pour cette saison 2021-22.

Membre fondamental de l’équipe des Raptors championne en 2019, FVV avait été prolongé dans la foulée par le management de Masai Ujiri, sur une base contractuelle honnête. L’idée ? Conserver le jeu tout en intelligence de Freddie sans avoir à le payer comme un Hall of Famer, et assurer une transition intéressante à Toronto après le départ de Kawhi Leonard et donc Kyle Lowry l’été dernier. L’an dernier, le Drake du pauvre avait malheureusement été touché comme sa franchise par une saison frustrante, soit blessé soit obligé d’appeler Tampa Bay la maison. Pas idéal donc, le rendez-vous était plutôt donné la saison suivante. Et bien aujourd’hui ? C’est jackpot pour VanVleet à la tête des Raptors, et le vent souffle dans le dos des soldats canadiens. Après avoir connu bon nombre de joueurs absents, soit par Covid soit par blessure, la franchise canadienne a retrouvé son groupe ces derniers jours et les résultats commencent à se voir : trois succès de suite, une bataille face aux Sixers perdue au finish, les feux sont verts dans le vestiaire de Nick Nure. Et comme dit en intro, si les victoires sont avant tout remportées collectivement, un homme sort du lot et porte un magnifique collier de barbe.

Près de 25 points et 8 passes de moyenne depuis le 1er décembre, plus de 30 points de moyenne depuis 5 matchs, VanVleet est justement devenu le premier joueur des Raptors depuis Kawhi Leonard à aligner trois matchs de suite à 30 points minimum. Le signe d’un homme en confiance, d’un effectif qui lui donne toutes les munitions possibles et imaginables, et qui sait les utiliser parfaitement. Preuve étant, les pourcentages du bonhomme puisque Fred est sur ses meilleures moyennes en carrière actuellement : 44% au tir, 40% à trois-points et 88% aux lancers, globalement son pic de forme. Les minutes parlent aussi d’elles-mêmes, avec un Goran Dragic qui n’a jamais vraiment été dans les plans de la franchise et peu d’options derrière, Fred est tout simplement le joueur avec le plus gros temps de jeu de toute la NBA cette saison, à près de 38 minutes par soir. On parle donc d’un petit frigo d’1m85 pour 90 kilos qui réalise ses meilleures performances en carrière, grâce au plus gros temps de jeu de toute la Ligue, dans une équipe actuellement à la bataille pour le play-in tournament, et qui vient d’aligner quelques succès consécutifs avec la ferme intention de continuer en ce sens ? Cette nuit, les Spurs en ont pris 33 dans cette efficacité mentionnée à l’instant (50% à trois-points, 100% aux lancers, quasi 50% au tir). Et Fred n’a pas du tout donné la sensation de forcer son jeu, bien au contraire. Toujours aussi malin dans l’utilisation de son corps et des écrans, toujours aussi fin dans ses pénétrations et l’usage de la planche, VanVleet est crafty par définition et montre encore une fois à quel point la taille ne fait pas tout.

Mais alors la question qui tue est dans le titre : est-ce qu’on peut parler d’un All-Star cette saison ? Oui, potentiellement. Comme on le sait, ce n’est pas chez les titulaires qu’on retrouvera VanVleet, donc il va falloir compter sur les remplaçants et les choix des entraîneurs. Si on prend le dossier de Fred et qu’on le compare à d’autres, il y a de quoi discuter. Catégorie guards, on ne devrait pas toucher à Zach LaVine ni Trae Young malgré les différences de bilan, et il y a de bonnes chances pour que Darius Garland aille représenter les Cavs à domicile. Ensuite ? C’est très ouvert. Il y a évidemment les co-stars du haut de tableau, comme Jrue Holiday et James Harden qui font d’excellentes saisons dans des équipes solides, mais il y a aussi les jeunes aux dents longues qui ont envie de taper du poing sur la table, comme LaMelo Ball ou Tyler Herro. Que faire du dossier Jaylen Brown ? Normalement, Jayson Tatum devrait être le seul représentant des Celtics. Que penser d’un représentant du Heat ? On surveillera Jimmy Butler plus qu’autre chose. Finalement, la question se situe autour de ces co-guards mentionnés plus haut. Jrue Holiday, James Harden, LaMelo Ball et Darius Garland. Fred VanVleet semble être dans ce groupe et va devoir batailler pour faire sa place. Sa chance ? Voir le momentum des Raptors continuer en ce sens, et peut-être observer une remontée au classement d’ici deux semaines. Si Toronto enchaîne les victoires, des entraîneurs vont forcément donner une chance à FVV. Mais si les autres cadors continuent à faire leur travail et le bilan des Canadiens est yeux dans les yeux avec d’autres équipes du ventre mou ? Ce sera tendu. Cela n’empêchera pas, et cela n’empêche pas, de considérer actuellement que VanVleet à un niveau de All-Star, et c’est quelque chose de très rassurant pour la suite de la saison comme pour la suite des projets de Masai Ujiri.

Et vous, est-ce que vous enverriez Fred VanVleet au All-Star Game ? La question se pose, quand on voit les performances du joueur et la situation des Raptors. Le débat commence à chauffer, on vous attend dessus !