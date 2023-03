En feu à longue distance et bien aidés par un Klay Thompson (38 points) des grands soirs, Golden State s’offre les Suns au Chase Center (123-112).

Pour la feuille de stats de ce match, c’est par ici.

Voilà un match qui sentait bon les Playoffs et surtout le soufre entre deux équipes qui ne sont pas vraiment connues pour s’apprécier énormément. On se souvient qu’il y a quelques mois, Klay Thompson et Devin Booker s’étaient par exemple pris le chou à coup de trashtalking dans l’Arizona. Hasard ou coïncidence, le Splash Brother s’est offert l’une de ses plus grosses flambées de la saison face à Phoenix. Bouillantissime, l’acolyte de Stephen Curry a enchainé les ficelles du parking en première mi-temps, arrivant à la pause avec… 33 points dont 8 tirs primés !

À ce niveau là, autant shooter avec ses couilles.pic.twitter.com/5xDPjfvJjY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 14, 2023

Dans le sillage de leur sniper, les Warriors sont bouillants (66% de loin à la pause !) et dépècent les Suns morceau par morceau. Même Andre Iguodala retrouve ses jambes de 20 ans en balançant un reverse sorti de nulle part. Le match semble plié mais les Cactus vont se rebeller après la pause avec Devin Booker et Deandre Ayton. Après avoir compté jusqu’à 25 points de retard dans le premier acte, Phoenix parvient à revenir à seulement trois petites longueurs.

Les Warriors vont alors resserrer les rangs pour reprendre le large grâce notamment à une belle fin de match de Jordan Poole, auteur de 10 de ses 20 points dans le money time. L’adresse infernale du trio Thompson – Curry – Poole (16/28 de loin) et le manque de soutien autour du duo Ayton-Booker auront été les grandes clefs de cette rencontre. Un duel qu’on pourrait bien revoir d’ici pas si longtemps car si le classement devait s’arrêter aujourd’hui, Suns et Warriors s’affronterait alors au premier tour des Playoffs. Oh la belle affiche que voilà, surtout avec un Kevin Durant de retour face à ces vieux potes Dubs.