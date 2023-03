À quelques semaines de la fin de la saison régulière, la NBA se scindera bientôt en deux groupes bien distincts. D’un côté les équipes ambitieuses à court terme, dont le but est donc de gagner des matchs, on est d’accord, et de l’autre quelques franchises dont les ambitions sont clairement tournées vers la Draft, d’autant plus en cette année qui devrait couronner Victor Wembanyama du statut de first pick.

Les résultats de la nuit

Pistons – Pacers : 117-97 (stats)

– Pacers : 117-97 (stats) Heat – Jazz : 119-115 (stats)

– Jazz : 119-115 (stats) Mavs – Grizzlies : 88-104 (stats)

: 88-104 (stats) Hawks – Wolves : 115-136 (stats)

: 115-136 (stats) Rockets – Celtics : 111-109 (stats)

– Celtics : 111-109 (stats) Kings – Bucks : 124-133 (stats)

: 124-133 (stats) Warriors – Suns : 123-112 (stats)

Le Tankathon 2023

Bonne opération du jour – aucune.

Mauvaise opération du jour – Rockets, Pistons : Avoir l’un des deux cancres de la Ligue qui gagne un match c’est déjà fort mais alors les deux qui l’emportent la même nuit ! Pas de changement au classement du coup, avec toujours un bon matelas d’avance sur des Hornets au pied du “podium”.

Le programme de la nuit prochaine

0h : Wizards – Pistons

0h : Hornets – Cavs

0h30 : Raptors – Nuggets

1h : Pelicans – Lakers

1h : Thunder – Nets

1h : Spurs – Magic

3h : Blazers – Knicks

3h : Suns – Bucks

Rappel concernant la Lottery :

Pire bilan de la Ligue : 14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft

14% de chance d’obtenir le 1er choix de Draft 2ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 3ème pire bilan de la Ligue : 14% de chance

: 14% de chance 4ème pire bilan de la Ligue : 12,5% de chance

: 12,5% de chance 5ème pire bilan de la Ligue : 10,5% de chance

: 10,5% de chance 6ème pire bilan de la Ligue : 9% de chance

: 9% de chance 7ème pire bilan de la Ligue : 7,5% de chance

: 7,5% de chance 8ème pire bilan de la Ligue : 6% de chance

: 6% de chance 9ème pire bilan de la Ligue : 4,5% de chance

: 4,5% de chance 10ème pire bilan de la Ligue : 3% de chance

: 3% de chance 11ème pire bilan de la Ligue : 2% de chance

: 2% de chance 12ème pire bilan de la Ligue : 1,5% de chance

: 1,5% de chance 13ème pire bilan de la Ligue : 1% de chance

: 1% de chance 14ème pire bilan de la Ligue : 0,5% de chance

